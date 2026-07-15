باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صنایع غذایی گهر در شهرستان دورود که در زمان آغاز فعالیت خود به عنوان یکی از مهمترین طرحهای صنعتی و اشتغالزایی لرستان معرفی میشد، امروز با فاصلهای قابل توجه از اهداف اولیه خود فعالیت میکند. این مجموعه که قرار بود با ایجاد سه هزار فرصت شغلی، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری منطقه ایفا کند، اکنون تنها حدود ۱۷۰ نفر را به کار گرفته است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت این مجموعه صنعتی اظهار کرد: در زمان احداث صنایع غذایی گهر، ۱۳۵ هکتار از بهترین اراضی شهرستان برای اجرای این طرح اختصاص یافت تا زمینه ایجاد یک مجموعه بزرگ تولیدی و اشتغالزا فراهم شود، اما به دلیل بروز برخی مشکلات و نبود هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی، این طرح هرگز به ظرفیت پیشبینیشده خود نرسید.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای این کارخانه همچنان قابل توجه است، افزود: اگر موانع موجود برطرف شود، این مجموعه میتواند بار دیگر به یکی از قطبهای تولید و اشتغال در استان لرستان تبدیل شود و نقش مؤثری در رونق اقتصادی شهرستان دورود ایفا کند.
نماینده مردم دورود و ازنا ادامه داد: در حال حاضر برنامهریزیهایی برای توسعه فعالیتهای این کارخانه در دستور کار قرار گرفته و با ورود سرمایهگذار جدید، تلاش میشود ظرفیتهای بلااستفاده این مجموعه احیا شود. هدف از این اقدامات، افزایش تولید، توسعه خطوط کارخانه و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای جوانان منطقه است.
وی تأکید کرد که تحقق این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاههای مرتبط است و انتظار میرود با رفع موانع اداری و اجرایی، روند توسعه صنایع غذایی گهر با سرعت بیشتری دنبال شود.
به گفته این نماینده مجلس، احیای کامل صنایع غذایی گهر علاوه بر افزایش اشتغال، میتواند به رونق بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و اقتصاد شهرستان دورود و استان لرستان کمک کند و بخشی از ظرفیتهای مغفولمانده این مجموعه بزرگ را دوباره به چرخه تولید بازگرداند.