باشگاه خبرنگاران جوان: مینا عظیمی - عبدالله صبری، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی در دولت صنعا، به المیادین گفت که «طرف سعودی تیر خلاص را به وضعیت نه جنگ و نه صلح شلیک کرد» و ریاض را مسئول پیامد‌های این تجاوز دانست.

صبری توضیح داد که تشدید درگیری‌ها در یمن فقط برای شکستن محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا نیست، بلکه بخشی از یک مسیر گسترده‌تر با هدف پایان دادن به تجاوز و لغو کامل محاصره است.

وی افزود که دوره نه جنگ و نه صلح بیش از حد طولانی شده است و سعودی در طفره رفتن از حقوق مردم یمن و راه‌حل‌های سیاسی زیاده‌روی کرده است، زیرا به گام‌های مشروع یمنی‌ها با تجاوز مجدد پاسخ داده است.

او با اشاره به اینکه اولین گام برای شکستن محاصره فرودگاه صنعا آغاز شده است و آخرین گام در چارچوب دستیابی به مسیر جامع نخواهد بود، تاکید کرد که شکستن محاصره چه با نیروی نظامی و چه از طریق راهکار‌های سیاسی محقق خواهد شد و اکنون توپ در زمین عربستان سعودی است.

صبری تأکید کرد که در همچنان به روی راه‌حل‌های سیاسی باز است، مشروط بر اینکه این راه‌حل‌ها جامع باشند و حقوق ملت یمن را ضایع نکنند و امور را به حالت رکود قبلی برنگردانند.

روز سه‌شنبه، نیرو‌های مسلح یمن، از طریق رسانه‌های نظامی خود، هشدار شدیدی به همه خطوط هوایی در مورد عبور از حریم هوایی عربستان سعودی صادر کردند.

آتها تاکید کردند که شرکت‌ها باید «هشدار‌های یمن را تا زمان رفع محاصره فرودگاه بین‌المللی صنعا جدی بگیرند» تا صنعا بتواند معادله «فرودگاه در برابر فرودگاه و محاصره در برابر محاصره» را فعال کند.

منبع: المیادین