باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تشریح فرآیند بررسی قیمت خودرو اظهار کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذاری انجام نمیدهد، بلکه محاسبات ارائهشده از سوی خودروسازان را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد.
وی افزود: سازمان حمایت برای بررسی این محاسبات در یک بازه زمانی حدود یکماهه اقدام میکند و مبنای بررسی نیز دستورالعملی است که از سوی شورای رقابت ابلاغ شده است. بنابراین این سازمان نمیتواند خارج از چارچوب تعیینشده از همه ابزارهای ممکن برای محاسبه قیمت استفاده کند و موظف است بر اساس همان دستورالعمل عمل کند.
زارعی با تأکید بر لزوم اخذ تأییدیه سازمان حمایت برای هرگونه افزایش قیمت خودرو گفت: هر شرکتی که بدون مجوز و تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، مرتکب تخلف شده و برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد. رسیدگی و تصمیمگیری درباره نتیجه این پروندهها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.
سخنگوی وزارت صمت درباره شرکت سایپا نیز اظهار کرد: این شرکت اطلاعات و مستندات خود را برای سازمان حمایت ارسال میکند و پس از بررسی این اطلاعات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
وی بار دیگر تأکید کرد: هرگونه افزایش قیمت بدون تأیید سازمان حمایت تخلف است و در صورت انجام فروش خودرو با قیمتهای تأییدنشده، پرونده تعزیراتی برای شرکت مربوطه تشکیل میشود.
زارعی در پاسخ به پرسشی درباره شرکت مدیران خودرو نیز گفت: اگر این شرکت افزایش قیمتهایی خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت اعلام کرده و بر مبنای همان قیمتها اقدام به فروش خودرو کرده باشد، مشمول تشکیل پرونده تعزیراتی خواهد شد. البته صرف اعلام قیمت، مادامی که فروشی بر اساس آن انجام نشده باشد، به معنای تحقق تخلف نیست، اما در صورت انجام فروش با قیمتهای تأییدنشده، تخلف محقق شده و پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.