باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: از مجموع زمینلرزههای ثبتشده، ۷۱ زمینلرزه با بزرگای کمتر از ۳، ۱۰ زمینلرزه با بزرگای ۳ تا ۴ و ۲ زمینلرزه با بزرگای ۴ تا ۵ رخ داده است. همچنین در این بازه زمانی هیچ زمینلرزهای با بزرگای ۵ تا ۶ ثبت نشده است.
بر اساس این گزارش، استان خراسان رضوی با ثبت ۱۰ زمینلرزه بیشترین تعداد رخدادهای لرزهای کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن، استانهای کرمان، فارس و سمنان هر کدام با ۸ زمینلرزه، مازندران با ۷ زمینلرزه، خراسان شمالی با ۶ زمینلرزه و ایلام با ۵ زمین لرزه در رتبههای بعدی قرار دارند.
همچنین تعداد زمینلرزههای ثبتشده در سایر استانها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، چهار محال و بختیاری، گلستان، گیلان، لرستان و اردبیل هر کدام یک زمین لرزه، بوشهر و خراسان جنوبی هر کدام ۲ زمین لرزه، اصفهان، تهران، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام ۳ زمین لرزه، یزد و هرمزگان هر کدام چهار زمین لرزه است.
در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ تیرماه بنابر گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در استان های خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کردستان، مرکزی و همدان زمین لرزه ای به ثبت نرسیده است.
در این گزارش، زمینلرزه شاخص هفته، زمینلرزه گلبهج در استان کرمان با بزرگای ۴.۱ معرفی شده است که در ساعت ۱۰:۵۹:۵۲ روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست.
نقشه پراکندگی زمینلرزهها و جدول آماری منتشرشده از سوی مرکز لرزهنگاری کشوری نیز نشان میدهد بخش عمده رخدادهای ثبتشده در این هفته دارای بزرگای کمتر از ۳ بوده و در گسترهای از استانهای کشور به وقوع پیوستهاند.