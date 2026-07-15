معاون بین‌الملل وزارت خارجه گفت: آمریکا با تصمیمی که درباره محاصره دریایی علیه ایران اعلام کرد، همه تعهدات خود ذیل تفاهم اسلام‌آباد را زیر پا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد -کاظم غریب‌آبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: آمریکا با آغاز دوباره اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، یادداشت تفاهم را به‌طور اساسی نقض کرده است.

این دیپلمات ایرانی ادامه داد: حتی اگر آمریکا همه تعهدات دیگر خود را تحت این تفاهم اجرا می‌کرد، اما تنها عملیات‌های نظامی را از سر می‌گرفت، همین اقدام به‌تنهایی یک نقض اساسی محسوب می‌شد و زیرساخت و چارچوب و زیرساخت اصلی یادداشت تفاهم را متلاشی می‌کرد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه اظهار کرد: اکنون آمریکا همه تعهدات خود را کنار گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را ازسر گرفته و البته با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مواجه شده است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی را احساس نمی‌کند، زیرا اساسا تفاهمی وجود ندارد که بتوان درباره اجرای تعهدات آن سخن گفت.

غریب‌آبادی تصریح کرد: آمریکا همه اقدامات لازم برای متلاشی‌کردن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را انجام داده و هیچ کشوری نباید از جمهوری اسلامی ایران انتظار داشته باشد که درباره اجرای تعهدات خود ذیل این تفاهم سخن بگوید.

 

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برچسب ها: آمریکا ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
دیگر چیزی تحت عنوان مذاکره و برجام وجود ندارد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
ما از ابتدا اعتمادی به آمریکا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به اروپا نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به انگلیس نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به مذاکره نداشتیم
ما از ابتدا اعتمادی به برجام نداشتیم
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ: ایران باید به میز مذاکره برگردد!
ترامپ ادعا کرد: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدورانشان هستیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ترامپ: ایران باید به میز مذاکره برگردد!
ترامپ ادعا کرد: ما تمام پل‌های آنها را هدف قرار خواهیم داد، مگر اینکه آنها موافقت کنند به میز مذاکره برگردند.
ما دیگر در میز مذاکره با جنایتکاران جنگی و با دشمنان درجه یک ملت ایران مذاکره نمی کنیم و 100 درصد فقط به دنبال گرفتن انتقام خون شهیدان از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا، دولت وحشی آمریکا و هم مزدورانشان هستیم
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۰۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اسلام آباد تلویحا حمله ی موشکی یمن در پاسخ به عربستان را با اعلام حمایت
از تمامیت ارضی عربستان ،محکوم کرده است.
پاکستان بهتراست سرش به هند گرم شود.
۳
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تفاهم نامه از اول وجود نداشت . این یک حربه برای مسلح شدن دوباره بود . ما ساده لوح هستیم
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
حالا که دیگه تفاهمنامه ای نمونده ایکاش از این پی تی هم خارج شوید دیگه کلا اختیار بخود باشیم
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
با سلام نباید بعد از تجاوز پاسخ آنها را داد. بعد از شناسایی
دقیق از مراکز تجمع ودپوی ادوات آنها راباید نابود کرد.
به زیرسا ختهای کشورهای همسایه شریک در جنگ نباید توجه کرد. چون‌ از تمامی امکانات آنها دارند استفاده می کنند.
.
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آمریکا و عمل به تعهد؟!!
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
واقعا خیلی جای سوال داره در مقابل این همه کشتار و تجاوز وتحریم کشور چرا یه عده هنوز ساده انگاری دنبال مذاکرات بی ثمر هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
فقط ساخت هستی خوب جواب میده
۲
۹
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