باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد -کاظم غریب‌آبادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: آمریکا با آغاز دوباره اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، یادداشت تفاهم را به‌طور اساسی نقض کرده است.

این دیپلمات ایرانی ادامه داد: حتی اگر آمریکا همه تعهدات دیگر خود را تحت این تفاهم اجرا می‌کرد، اما تنها عملیات‌های نظامی را از سر می‌گرفت، همین اقدام به‌تنهایی یک نقض اساسی محسوب می‌شد و زیرساخت و چارچوب و زیرساخت اصلی یادداشت تفاهم را متلاشی می‌کرد.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه اظهار کرد: اکنون آمریکا همه تعهدات خود را کنار گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران را ازسر گرفته و البته با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مواجه شده است.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی را احساس نمی‌کند، زیرا اساسا تفاهمی وجود ندارد که بتوان درباره اجرای تعهدات آن سخن گفت.

غریب‌آبادی تصریح کرد: آمریکا همه اقدامات لازم برای متلاشی‌کردن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را انجام داده و هیچ کشوری نباید از جمهوری اسلامی ایران انتظار داشته باشد که درباره اجرای تعهدات خود ذیل این تفاهم سخن بگوید.