باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابعی به سیانان گفتند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، متحدان خود در کشورهای خلیج فارس و دستیاران خود را با طرح برای وضع عوارض بر عبور از تنگه هرمز غافلگیر کرد و این امر باعث ایجاد رقابتی بینالمللی برای متقاعد کردن او به عقبنشینی از این خواستهاش شد.
این شبکه گزارش داد که اعلام ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر تمام کالاهایی که از طریق این تنگه حمل میشوند، باعث ایجاد حالت آمادهباش ۲۴ ساعته در دولت آمریکا و سراسر خاورمیانه شد تا جزئیات پیشنهادی که به نظر میرسد ترامپ درجا مطرح کرده است، درک شود.
او افزود: «دستیاران او در کاخ سفید روز دوشنبه با عجله تلاش کردند تا تدارکات ایجاد چنین سیستم بیسابقهای برای دریافت هزینهها را نهایی کنند، از جمله تعیین اینکه چه کسی هزینهها را پرداخت خواهد کرد و چگونه آنها را دریافت خواهد کرد.»
بسیاری از مقامات و تحلیلگران خارجی در ابتدا تصور میکردند که شرکتهای کشتیرانی هزینهها را متحمل خواهند شد، اما پس از آنکه ترامپ اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که متحدان آمریکا در خلیج فارس به جای آنها هزینهها را پرداخت خواهند کرد، اوضاع پیچیدهتر شد.
به گزارش سیانان، این رهبران خلیج فارس سخت تلاش میکردند تا به موقع با ترامپ تماس تلفنی بگیرند و او را متقاعد کنند که کاملا از این ایده صرف نظر کند.
منبع: آر تی