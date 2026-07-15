رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز با هدف کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی جاده ها و برخورد قاطع با رانندگان متخلف به مدت ۱۲ روز در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان گفت: طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز در محورهای مواصلاتی شهرستان های "کهنوج"، "قلعه گنج"، "رودبارجنوب" و "منوجان"، با هدف کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی جاده ها و برخورد قاطع با رانندگان متخلف به مدت ۱۲ روز در حال اجراست.

سرهنگ جهانشاهی اظهار کرد: در این طرح، خودروهایی که سرعت غیر مجاز و بحرانی در محورها داشته باشند، به صورت سیستمی توقیف و به مدت ۱۰ روز به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی افزود: همچنین برخورد با خودروهای دارای چراغهای زنون و نورهای خیره کننده که از عوامل اصلی کاهش دید و بروز تصادفات در شب هستند، نیز از اولویت های اصلی این طرح می باشد.

رئیس پلیس راه جنوب استان بیان داشت: در کنار اقدامات بازدارنده، برنامه های آموزشی نیز پیش بینی شده و با همکاری "هلال احمر"، "اورژانس" و "آموزش و پرورش"، دوره های آموزش کمکهای اولیه برای دانش آموزان و رانندگان برگزار و راهداری نیز نسبت به شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در محورهای جنوب کرمان اقدام خواهد کرد.



منبع: نیروی انتظامی