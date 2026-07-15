باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی کشور از روز چهارشنبه ۲۴ تیر تا صبح شنبه ۲۷ تیرماه خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها با هدف ارتقای ایمنی، مدیریت بار ترافیکی و تسهیل تردد مسافران اجرا خواهد شد.

سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: این محدودیت‌ها از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده و تا صبح شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در محور‌های شمالی و برخی محور‌های مواصلاتی کشور اجرا می‌شود.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها افزود: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تا ساعت ۶:۰۰ صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه در محور‌های کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیر‌های بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر‌های مجاز تردد می‌کنند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.

محور چالوس

سردار کرمی اسد درباره محدودیت‌های محور چالوس نیز گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج ـ چالوس و مسیر بالعکس همچنان ممنوع است.

وی ادامه داد: همچنین در روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲۴، ۲۵ و ۲۷ تیرماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت قطعی روز جمعه در محور چالوس گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، از ساعت ۱۴:۰۰ روز جمعه ۲۶ تیرماه، تردد خودرو‌ها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس ممنوع خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز، محور از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) به طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۶:۰۰ نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) در اختیار تردد خودرو‌ها قرار می‌گیرد.

سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه خواهد داشت و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوباره دوطرفه می‌شود. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام شده اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: تردد از مسیر جاده قدیم کرج ـ چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس را در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال دارند، از ساعت اعلام شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

محور هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه به محدودیت‌های محور هراز اشاره کرد و گفت: تردد تمامی تریلر‌ها در این محور همچنان ممنوع است.

وی افزود: همچنین تردد تمامی کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه و نیز از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در محور هراز ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی اسد ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، در روز‌های جمعه و شنبه ۲۶ و ۲۷ تیرماه محدودیت یک‌طرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

محور فشم

وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۲۶ تیرماه، تردد خودرو‌ها از انتهای محور در محدوده پل حاجی‌آباد (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را بررسی کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر، حوصله و پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز، پلیس را در مدیریت ایمن سفر‌های پایان هفته همراهی کنند.