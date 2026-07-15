باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - طبق اعلام کارشناسان یکی از رویکردهای مهم و حیاتی در زمینه حمایت از کسب‌وکارها که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد گنجانده شده است؛ موضوع مربوط به تنفس در اخذ مالیات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی تولیدکنندگان و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که منجر به تقویت سرمایه در گردش تولید خواهد شد.

براساس این گزارش حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی جزو وظایف اولیه دولت‌هاست. به ویژه وقتی کشور درگیر جنگ تحمیلی شده و کسب و کارها آسیب جدی دیده‌اند، لزوم این حمایت بیشتر می‌شود.

طی جنگ تحمیلی اخیر وزارت اقتصاد اقداماتی را در راستای کنترل امور اقتصادی کشور به اجرا گذاشت. در همین راستا، استفاده حداکثری از ظرفیت گمرکات و مرزها مدنظر قرار گرفت. سازمان امور مالیاتی و بیمه مرکزی نیز به کمک آمدند.

وزارت اقتصاد و امور دارایی با هدف کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر اقدام به تهیه یک بسته حمایتی کرده است. در این چارچوب، بانک‌های دولتی ملزم به اعطای تسهیلات به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ شده‌اند. بر این اساس، اعطای تسهیلات حمایتی ریالی در جهت تامین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد و متوسط و تسهیلات حمایتی ارزی در جهت تامین تجهیزات و ماشین‌آلات برای بنگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده در جنگ مدنظر قرار دارد.

سازمان امور مالیاتی نیز سیاست‌های حمایتی‌ای را به اجرا می‌گذارد. از آن جمله می‌توان به رشد ۴۰۰ درصدی استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست امسال و اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهی‌های مالیاتی بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ اشاره کرد.

این رویکرد کلیدی پس از جنگ تحمیلی سوم، مبتنی بر سامانه مودیان تداوم داشته است و در برنامه حمایتی وزارت اقتصاد نیز استرداد سریع و بدون معطلی مالیات به تولیدکنندگان تداوم خواهد داشت.

در همین رابطه احمد آریایی‌نژاد نماینده مجلس با اشاره به این موضوع که هر اقدامی که در راستای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر در دستور کار قرار بگیرد، مورد تأیید است و مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم و حیاتی در زمینه حمایت از کسب‌وکارها که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد نیز گنجانده شده است؛ موضوع مربوط به تنفس در اخذ مالیات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی تولیدکنندگان و همچنین تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان است که منجر به تقویت سرمایه در گردش تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: باید با ظرافت کمک‌ها در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار بگیرد. از آنجائیکه با کمبود منابع مالی روبرو هستیم، باید منابع به بخش‌های مولد اقتصادی سوق داده شود و از هدررفت آن‌ها جلوگیری به عمل بیاید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر کدام از دستگاه‌ها از جمله بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی، گمرکات و سازمان امور مالیاتی می‌توانند گوشه‌ای از کار را بگیرند و به درستی اعمال سیاست‌های حمایتی توسط آن‌ها در بسته حمایتی وزارت اقتصاد و امور دارایی مدنظر قرار گرفته است.

آریایی‌نژاد گفت: این که وزارت اقتصاد بسته حمایتی ویژه‌ای را به منظور کمک به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ تدارک دیده است، به منزله نفی مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیست. حجم آسیب به حدی بالاست که سیاست‌های حمایتی وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی کافی نیست. باید تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها به کمک بیایند.

وی ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی مختلف نیازهای متفاوتی دارند. کسب و کارهای کوچک و متوسط باید متناسب با شرایط خودشان تحت حمایت قرار بگیرند و از کسب و کارهای بزرگ نیز متناسب با نیاز آنها حمایت شود. دولت باید تمام تلاش خود را در راستای تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب و کار به کار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر حمایت‌های دولت متناسب با نیاز کسب و کارها و حجم آسیب وارده نباشد، عملاً گرهی از مشکلات باز نمی‌شود. نیاز است مدیران میانی و پایین دستی در مورد شرایط بنگاه‌های اقتصادی و لزوم حمایت از آن‌ها توجیه شوند.

گفتنی است پیش از این هم کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام کرده بود که اقدامات تعبیه شده در حوزه‌های مالیاتی، صنعت بیمه ، بانک‌های دولتی و گمرکات کل کشور در بسته حمایتی وزارت اقتصاد در راستای استمهال اقساط و بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه کسب‌وکارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اقدام مهم و موثری است که کمک بزرگی به تنفس بنگاه‌ها و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها خواهد کرد.

در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد، دستگاه‌های مختلف شامل بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور اقدامات حمایتی را به اجرا می‌گذارند.

براساس این گزارش سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نقدینگی آن‌ها اقدام به بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کرده است. همچنین اگر مودی مبلغی بیشتر از عوارض و مالیات نزد سازمان امور مالیاتی داشته باشد و مطالبه کند، به سرعت اعطا می‌شود.