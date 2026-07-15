اداره محیط زیست رشت از طریق مراجع قضایی، یک دهیار را به دلیل تخلف در مدیریت پسماند به پرداخت جریمه محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با معضل آلودگی هوا، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت، از طریق پیگیری‌های قانونی و طرح شکایت در مراجع قضایی، منجر به محکومیت یک نفر از دهیاران حوزه شهرستان به پرداخت جریمه نقدی شد.

این اقدام قانونی در پاسخ به گزارش‌های مربوط به مدیریت ناصحیح پسماند، انباشت زباله‌های شهری و خانگی و همچنین سوزاندن نخاله در معابر عمومی صورت گرفت. این تخلف که موجب انتشار آلاینده‌ها و تهدید سلامت شهروندان شده بود، پس از بررسی دقیق مستندات توسط کارشناسان، مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.

محمدتقی تقی‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت با تأکید بر رویکرد «صفر - تسامح» در برابر تخلفات زیست‌محیطی گفت: هیئت مدیره و مسئولان محلی موظف به مدیریت صحیح پسماند هستند. با عاملان هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب محیط زیست یا تهدید سلامت عمومی شود، مطابق با قوانین سختگیرانه برخورد خواهد شد و این روند پیگیری‌های قضایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

او ضمن یادآوری مسئولیت‌های قانونی در حوزه مدیریت پسماند افزود: محیط زیست از تمامی حقوق شهروندان در برابر آلودگی‌های ناشی از سوزاندن زباله صیانت خواهد کرد و برخورد با عاملان این تخلفات، فرآیندی قانونی و مستمر خواهد بود.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان