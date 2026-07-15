باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه شهر آبی به عنوان یک ابرپروژه فرامنطقه‌ای در شمال غرب شیراز، با بهره‌گیری از استاندارد‌های روز دنیا و با هدف ایجاد مقصدی نوین در صنعت گردشگری تفریحی طراحی و در حال تکمیل است.

محمدحسن اسدی در بازدید از پروژه عظیم شهر آبی که بخشی از سلسله بازدید‌های نظارتی از پروژه‌های شهرداری است، با اشاره به اهمیت ویژه این طرح اظهار داشت: علاوه بر بازدید‌های میدانی از پروژه شهر آبی شیراز، در اتاق کارم نیز دوربینی مستقیم روی این پروژه نصب شده که لحظه به لحظه پیشرفت آن را رصد می‌کنم.

او خطاب به حاضرین در بازدید افزود: امروز با چشمان خود حجم عظیم کار را می‌بینید؛ اینجا دیگر یک پارک آبی معمولی نیست، این یک شهر آبی است با امکاناتی فراتر از تصور.

شهردار شیراز با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی برای تکمیل فاز اول این مجموعه بیان کرد: همه هم و غم ما این است که در هفته دولت امسال (پایان مردادماه) این پروژه به بهره‌برداری برسد.

اسدی گفت: با وجود تحریم‌ها، تورم و شرایط سخت اقتصادی، اجازه ندادیم هیچ مانعی پیشرفت این پروژه ملی را متوقف کند.

او با بیان اینکه شهر آبی شیراز با ۲۱ سرسره آبی در دو بخش بزرگسالان (۱۵ سرسره) و کودکان (۶ سرسره)، به عنوان بلندترین سرسره‌های آبی کشور میزبان شهروندان و مراجعه کنندگان به کلانشهر شیراز خواهد بود، تصریح کرد: از سرسره‌های پرسرعت و مارپیچ تا مسیر‌های ماجراجویانه، هرکدام تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد برای بازدیدکنندگان رقم می‌زنند.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه این مجموعه فراتر از یک پارک آبی، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا و رعایت استاندارد‌های جهانی، خدماتی جامع به شهروندان ارائه می‌دهد ادامه داد: استخر موج‌ساز ۱۱۰۰ مترمربعی برای تجربه امواج دریا، رودخانه تفریحی ۳۰۰ متری برای گردش و آرامش، سایت موج‌سواری و قواصی همراه با بخش‌های آموزشی، سونای خشک و بخاربا فناوری پیشرفته، جکوزی‌های لوکس، سالن‌های VIP، حمام ترکی، حوضچه نمک و ماساژ، سیستم پیشرفته تصفیه و بازیافت آب که به پایداری محیط‌زیست کمک می‌کند و. بخش دیگری از امکانات شهر آبی شیراز خواهد بود.

این ابرپروژه در بزرگراه حسینی الهاشمی (شمال غرب شیراز) واقع شده و به دلیل قرارگیری در نقطه‌ای کلیدی، دسترسی شهروندان از تمام نقاط شیراز را آسان می‌کند.

شهردار شیراز با ابراز خرسندی از استقبال بی‌نظیر مردم از این ابر پروژه گفت: کمتر خانواده‌ای در شیراز است که از این ابر پروژه بی‌خبر باشد؛ از نونهالان تا نوجوانان، عموم مردم، گردشگران و توریست‌ها همگی منتظر افتتاح این مجموعه هستند.

اسدی افزود: شهر آبی نه فقط برای شیراز، بلکه برای کل کشور یک زیرساخت گردشگری حیاتی خواهد بود و عملکرد آن فراتر از یک پروژه شهری، در سطح ملی خواهد درخشید.

شهردار شیراز در پایان با بیان اینکه به زودی تولد یک رویا در شمال غرب شیراز رقم زده خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح فاز اول شهر آبی در هفته دولت، شیراز به زودی به قطب تفریحات آبی ایران و یکی از مدرن‌ترین مقاصد گردشگری خاورمیانه تبدیل خواهد شد و در واقع تحولی در زیر ساخت‌های گردشگری ایران ایجاد خواهد شد.

گفتنی است، با بهره‌برداری از شهر آبی، شیراز صاحب ظرفیتی کم‌نظیر در حوزه تفریحات مدرن خواهد شد که ضمن ارتقای سرانه‌های نشاط عمومی، افق‌های تازه‌ای را برای جذب گردشگران و تقویت اقتصاد شهری خواهد گشود.

منبع: شهرداری شیراز