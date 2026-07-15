تیم ملی تکواندو زنان ایران با ارائه نمایشی برتر مقابل تایلند در دیدار رده‌بندی جام جهانی کره‌جنوبی مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی تکواندو زنان ایران پس از پیروزی مقابل هند و شکست برابر روسیه در مرحله نیمه‌نهایی، در دیدار رده‌بندی جام جهانی کره‌جنوبی برابر تیم تایلند قرار گرفت و با کسب یک پیروزی قاطع، بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

تیم ایران در این مسابقات با ترکیب یلدا ولی‌نژاد، باران نعمتی، هستی محمدی و فاطمه احمدی (یک یار رزرو) و با هدایت مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی شرکت کرده بود. 

ملی پوشان کشورمان در دیدار رده بندی مقابل تایلند عملکردی برتر از حریف خود به نمایش گذاشت.ملی‌پوشان کشورمان راند نخست را با نمایش هجومی آغاز کردند و از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کردند. تکواندوکاران تایلند در برابر حملات ایران با دشواری زیادی مواجه بودند و در نهایت، تیم ایران این راند را به سود خود به پایان رساند.

در راند دوم نیز تیم ملی ایران عملکردی مقتدرانه‌تر داشت و با ایجاد اختلاف امتیاز از همان ابتدای مسابقه، اجازه نزدیک شدن به حریف را نداد. تلاش‌های تایلند برای جبران نتیجه ثمری نداشت و این راند نیز با نتیجه ۱۰۰ بر ۴۵ به سود ایران خاتمه یافت.

بدین ترتیب، تیم ملی تکواندو زنان ایران با برتری ۲ بر صفر مقابل تایلند، عنوان سوم و مدال برنز جام جهانی تکواندو کره‌جنوبی را از آن خود کرد.َ

برچسب ها: فدراسیون تکواندو ، وزارت ورزش و جوانان
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