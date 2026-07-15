باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه شهرستان بابل استان مازندران بیش از صدشبانه روز است که خواستار خونخواهی رهبر شهید انقلاب شدند و با حضور خود در خیابان‌ها و میادین بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان کوبیدند.

در همین راستا مردم انقلابی این شهرستان با حضور در میادین و خیابان‌ها یکدل و یکصدا انزجار خود را از دشمنان نشان دادند و جملاتی به ترامپ گفتند.

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منبع: مرتضی احمدپور - مازندران

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