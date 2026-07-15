باشگاه خبرنگاران جوان - ناظر گمرکات کردستان با رد شایعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی درباره توقف تردد گردشگران و مسافران از مرز بینالمللی باشماق مریوان، گفت: تردد مسافران و فعالیتهای بازرگانی در این مرز به صورت عادی و بدون هیچگونه وقفه در جریان است.
فرامرز امیدی اظهار کرد: خبری که در برخی شبکههای اجتماعی مبنی بر توقف تردد گردشگران و مسافران از مرز باشماق مریوان منتشر شده، صحت ندارد و تردد از این مرز به روال عادی در حال انجام است.
وی افزود: همچنین تمامی امور بازرگانی در مرز باشماق بدون هیچگونه مشکل و اختلالی در جریان است و فعالیت این مرز طبق برنامه ادامه دارد.
ناظر گمرکات کردستان با اشاره به آمادگی مرز باشماق برای ایام اربعین حسینی گفت: مرز بینالمللی باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی آماده پذیرایی از زائران اربعین است و علاوه بر زائران، تردد سایر مسافران نیز از این مرز بهصورت عادی انجام میشود.
منبع: ایرنا