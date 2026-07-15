باشگاه خبرنگاران جوان - این محموله شامل هزار و ۶۰۰ واحد داروی مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های متابولیک و ۲۵۵ واحد داروی تخصصی درمان سرطان است که پس از انجام تشریفات قانونی، به شرکت‌های پخش دارویی تحویل شده تا از طریق داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها در اختیار بیماران قرار گیرد.

دارو‌های یاد شده از جمله اقلام راهبردی حوزه سلامت محسوب می‌شوند که نقش تعیین کننده‌ای در حفظ جان بیماران، جلوگیری از پیشرفت بیماری، ارتقای کیفیت زندگی و استمرار درمان دارند و هرگونه وقفه در تأمین آنها می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری برای بیماران و خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در ماه‌های اخیر، در چارچوب سیاست‌های جدید خود، تمرکز ویژه‌ای بر تأمین پیش‌دستانه دارو‌ها و فناوری‌های حیاتی، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به مسیر‌های تأمین و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین سلامت قرار داده است. این رویکرد با هدف افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و جلوگیری از بروز کمبود‌های دارویی، در هماهنگی کامل با سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان غذا و دارو دنبال می‌شود.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی به عنوان بازوی تخصصی دولت در تأمین دارو، تجهیزات و فناوری‌های سلامت، اعلام کرده است که با استمرار این سیاست‌ها، تأمین اقلام حیاتی مورد نیاز بیماران با اولویت حفظ امنیت درمانی کشور و حمایت از بیماران ادامه خواهد یافت.