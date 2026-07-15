مدیر جهاد کشاورزی رستم از تولید صد هزار تن چغندر قند مرغوب در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بوستانی از کاشت چغندر قند پاییزه در سطح ۱۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود بیش از صد هزار تن محصول مرغوب از این مزارع برداشت و تحویل کارخانه‌های قند طرف قرارداد شود.

بوستانی به توسعه کشت این محصول استراتژیک با صرفه اقتصادی بیشتر برای بهره برداران شهرستان رستم را یادآور شد و افزود: تناوب این کشت با دیگر محصولات کشاورزی بویژه گندم می‌تواند به بهره وری و حاصلخیزی خاک کمک شایانی کند که همین موضوع باعث شده است این شهرستان به عنوان قطب تولید چغندر قند در استان فارس تبدیل شود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس