باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - علی سیفی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: افزایش روزافزون وسایل نقلیه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ترافیکی خرم‌آباد تبدیل شده و ظرفیت معابر شهری دیگر پاسخگوی این حجم از تردد نیست.

وی با بیان اینکه احداث پارکینگ طبقاتی از مطالبات جدی شهروندان است، افزود: این پروژه با حمایت فرماندهی انتظامی استان در دستور کار قرار دارد و پس از نهایی شدن مراحل تصویب، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

جانشین پلیس راهور لرستان همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر خبر داد و گفت: با توجه به ترافیک سنگین در محدوده بازار، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان ساحلی و سایر معابر مرکزی، اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته باشد.

سیفی تأکید کرد: مدیریت ترافیک تنها با حضور پلیس امکان‌پذیر نیست و برای رفع گره‌های کور ترافیکی، همکاری استانداری، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مرکز شهر، معابری مانند خیابان ساحلی و ناصرخسرو نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند و حل این مشکل نیازمند توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های ترافیکی مؤثر است.