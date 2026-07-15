نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ترامپ فعلا تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه روسیه را در اولویت خود قرار نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصویب لایحه تحریم‌ها علیه روسیه که توسط سناتور لیندسی گراهام تهیه شده بود را در اولویت دولت خود قرار نمی‌دهد.

این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت که ترامپ به مشاورانش روشن کرده است که این لایحه در حال حاضر «برای او اولویت ندارد».

به گفته یک منبع آگاه از روند تدوین سیاست آمریکا در قبال روسیه، ترامپ ممکن است تنها در صورتی حاضر به حمایت از این لایحه باشد که شامل اعطای اختیار انحصاری به او برای تعلیق یا امتناع از اعمال تحریم‌ها باشد.

ترامپ در اظهاراتی که روز سه‌شنبه در کاخ سفید ایراد کرد، گفت که «شانس بسیار زیادی» برای تصویب این لایحه وجود دارد و خاطرنشان کرد که قانون‌گذاران در حال بررسی گسترش دامنه آن به منظور شامل کردن کسانی هستند که با ایران و حزب‌الله معامله می‌کنند، و همچنین کشورها و شرکت‌هایی که از روسیه نفت و گاز می‌خرند.

او مدعی شد: «این ادای احترامی به لیندسی است. این پروژه او بود و او بیش از هر چیز دیگری آن را می‌خواست.»

گراهام ساعاتی پیش از مرگش اعلام کرده بود که با کاخ سفید بر سر نسخه‌ای از لایحه تحریم‌ها که مورد حمایت دولت باشد، به توافق رسیده است و گفت که این به معنای تبدیل شدن این لایحه به قانون است و او با رهبری هر دو حزب در سنا برای به رأی گذاشتن آن همکاری خواهد کرد و مدعی شد که این قانون به ترامپ ابزارهای بیشتری برای کمک به پایان دادن به جنگ خواهد داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: لیندسی گراهام ، تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
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