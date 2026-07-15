باشگاه خبرنگاران جوان- مریم جهاننجاتی، سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال دختران ایران اظهار داشت: در حال حاضر در اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بانوان برای حضور در مسابقات کافا هستیم. متأسفانه با توجه به شرایط خاصی که طی هفتههای گذشته در کشور به وجود آمد، فرصت برگزاری اردوهای بیشتری را نداشتیم، اما از همین زمان محدود نهایت استفاده را بردیم تا روی هماهنگی تیم، رسیدن به ترکیب اصلی و آنالیز حریفان کار کنیم.
وی ادامه داد: مسابقات کافا در حال حاضر تنها رویداد رسمی پیش روی تیم ملی جوانان است و به همین دلیل اهمیت زیادی برای ما دارد. این مسابقات فرصت مناسبی است تا بازیکنان جوان در فضای بینالمللی قرار بگیرند و تجربه ارزشمندی کسب کنند.
بازی آسانی نخواهیم داشت
سرمربی تیم ملی جوانان بانوان درباره رقبای ایران گفت: ازبکستان همواره یکی از قدرتهای فوتبال بانوان منطقه بوده و سطح فوتبال این کشور در سالهای اخیر قابل توجه است. این تیم یکی از رقبای اصلی ما خواهد بود. از سوی دیگر، قرقیزستان نیز در دوره گذشته عملکرد بهتری نسبت به ایران داشت و قطعاً مسابقه آسانی برابر این تیم نخواهیم داشت. امیدوارم با ارائه بازیهای باکیفیت، عملکرد شایستهای داشته باشیم و با دست پر به کشور بازگردیم.
۷۰ درصد با نوجوانان اشتراک داریم
جهاننجاتی درباره سیاست خود در انتخاب بازیکنان اذعان داشت: با توجه به رویکردی که در فوتبال پایه دارم و سیاستهای فدراسیون فوتبال، تلاش کردم از بازیکنان کمسنتر نیز استفاده کنم. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد بازیکنان تیم ملی جوانان با تیم ملی نوجوانان مشترک هستند. این تصمیم کاملاً با نگاه آیندهنگر اتخاذ شده است.
وی همچنین عنوان داشت: حضور این بازیکنان در اردوی تیم ملی جوانان، انجام تمرینات و بازیهای تدارکاتی و سپس حضور در مسابقات کافا، تجربه بسیار ارزشمندی برای آنها خواهد بود. این بازیکنان پس از بازگشت، با آمادگی و تجربه بیشتری در اختیار تیم ملی نوجوانان قرار میگیرند و میتوانند به آن تیم نیز کمک کنند.
امیدوارم نماینده شایستهای باشیم
سرمربی تیم ملی جوانان بانوان ادامه داد: شاید این تصمیم نیازمند جسارت بیشتری بود، اما اعتقاد دارم باید به گونهای برنامهریزی کنیم که هم به تیم جوانان و هم به تیم نوجوانان کمک شود. این نگاه در راستای آیندهسازی فوتبال بانوان ایران است و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد حضور پررنگتر این بازیکنان در لیگ برتر و تیمهای ملی بزرگسالان باشیم.
جهاننجاتی در پایان درباره برنامه مسابقات گفت: در رقابتهای کافا با تیمهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان همگروه هستیم و باید چهار مسابقه فشرده را به صورت یک روز در میان برگزار کنیم. با توجه به فرصت محدود، امکان انجام کار بدنی گسترده وجود نداشت، اما تلاش کردیم بیشترین تمرکز را روی هماهنگیهای تاکتیکی، انسجام تیمی و آمادگی برای مسابقات داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم نماینده شایستهای برای فوتبال بانوان ایران باشیم.