دموکرات‌های سنای آمریکا در اعتراض به جنگ علیه ایران، مانع تصویب لایحه سیاست دفاعی سالانه ۱.۱۵ تریلیون دلاری می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دموکرات‌های سنا در اعتراض به جنگ با ایران، تصویب لایحه سیاست دفاعی سالانه ۱.۱۵ تریلیون دلاری را مسدود و اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، این کشور را بدون مجوز کنگره به این درگیری کشانده است.

چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، طی سخنرانی خود گفت: «ترامپ این جنگ را بدون مجوز، بدون استراتژی یا برنامه‌ای برای خروج آغاز کرد» و اعلام کرد که به این لایحه رای منفی خواهد داد.

رأی‌گیری در مورد لایحه اختیارات دفاع ملی با ۵۰ رأی موافق در مقابل ۴۶ رأی مخالف شکست خورد و به حداقل ۶۰ رأی لازم برای ادامه بررسی در سنای ۱۰۰ عضوی نرسید.

پیش از این نیز انتظار می‌رفت این لایحه با موانعی رو‌به‌رو شود، چرا که ماه گذشته، ۹ عضو دموکرات کمیته نیرو‌های مسلح در جریان بحث در مورد آن به آن رأی منفی دادند، هرچند که این قانون معمولا با حمایت گسترده دو حزب تصویب می‌شود.

دموکرات‌ها ابراز نگرانی می‌کنند که تصویب بودجه دفاعی با این حجم می‌تواند به عنوان حمایت از جنگ علیه ایران تعبیر شود، جنگی که پس از حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، حمله به ایران ، سنا آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خودشونم میدونن این کارا بی فایده است و فقط دارن منابع دنیا رو هدر میدن
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