عملیات تعمیرات پیشگیرانه طرح سامان در خط ۴۰۱ باباحاجی کوار با هدف افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌های بدون برنامه و ارتقای کیفیت برق‌رسانی اجرا شد و ۷۵ نقطه دارای نقص فنی رفع عیب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو هزار و دویست و بیست و دومین مرحله اجرای تعمیرات پیشگیرانه در قالب طرح سامان در خط ۴۰۱ باباحاجی کوار استان فارس به بار نشست.

محمد صادق برزگری، رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز از اجرای دو هزار و دویست و بیست و دومین مرحله تعمیرت پیشگیرانه از سال ۱۳۹۲ تاکنون و بر روی خط ۴۰۱ بابا حاجی کوار خبر داد و گفت: این عملیات به عنوان یک ابتکار مهم با هدف بهبود کیفیت خدمات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع برق طراحی و اجرا شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه سامان به دنبال ارائه راهکار‌های عملیاتی و فنی برای کاهش خاموشی‌ها و بهینه‌سازی عملکرد شبکه‌های توزیع برق می‌باشد افزود: اجرای طرح «سامان» با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش پایداری شبکه، حرکت به‌سوی نگهداشت هوشمند و اجرای مبانی پیشگیرانه و کاهش چشمگیر مدت زمان خاموشی‌های بدون برنامه است.  

رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه افزود: در مرحله ۲۲۲۲ تعمیرات پیشگیرانه خطوط فشار متوسط، بر روی خط ۴۰۱ باباحاجی (فیدر پونه) در محدوده برق کوار عملیاتی فنی و تخصصی انجام شد. این عملیات شامل کاورینگ، تعویض مقره معیوب، آچارکشی، عایق دار نمودن جمپر‌ها، ریگلاژ شبکه و ... از دیگر اقدامات فنی بود که با همکاری ۷ گروه عملیاتی و ۲ دستگاه بالابر انجام گرفت.  

به گفته وی در این مرحله، ۷۵ مورد عیب حاد شناسایی و رفع شد که نشان‌دهنده کارایی و همت بالای تیم‌های اجرایی است.

او همچنین اظهار داشت: شروع تعمیرات پیشگیرانه بر روی خطوط فشار متوسط در توزیع برق شیراز، در زمان مدیریت 

محمد رضا منصوری صبا، مدیر وقت امور خدمات فنی شبکه در سالیان گذشته، آغاز و با ایده "تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب " که بیش از ۱۲ سال قبل توسط محسن بیغرض مدیر سابق امور خدمات فنی شبکه ارائه شد بصورت تیمی و جهادی ادامه یافت و در زمان مدیر فعلی امور خدمات فنی شبکه، عبدالرحیم حامدی با قدرت ادامه دارد و امروز به همه مناطق و فیدر‌های پر عارضه شرکت توزیع نیروی برق شیراز رسیده است.  

تبدیل امور خدمات فنی به یک بازوی قابل اطمینان در بحران‌ها و بهبود مدیریت بحران، ارائه طرح " تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب" و تبدیل آن به فرهنگ تعمیرات پیشگیرانه در سطح شرکت و افزودن دستورکار‌های پیشگیرانه (ES-RS) به دستورکار‌های اضطراری و بهره‌گیری از پتانسیل گروه‌های اتفاقات و تعمیرات در جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه اقداماتی ماندگار در راستای شتاب بخشی موفقیت طرح سامان در شرکت توزیع نیروی برق شیراز است که توسط این همکاران ارائه و ماندگار شده است 

رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز با قدردانی از زحمات تمامی همکاران بهره‌برداری در امورها، نواحی و حوزه ستادی در معاونت بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز اضافه کرد: با اجرای این طرح، ما به دنبال ارتقاء سطح خدمات به مشترکین و افزایش رضایت‌مندی آنها هستیم. امیدواریم با استمرار این اقدامات فنی، شاهد بهبود مستمر در عملکرد شبکه‌های توزیع برق باشیم.

برزگری همچنین گفت: طرح سامان «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت» نقش مؤثری در افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشی‌ها، بهبود کیفیت برق‌رسانی و استفاده بهینه از منابع دارد و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق مورد استفاده قرار گیرد.

با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و پایش مستمر تجهیزات، تصمیم‌گیری‌ها هدفمندتر شده و هزینه‌های نگهداری به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد که این امر رضایتمندی مشترکان را به دنبال خواهد داشت.

شهرستان کوار در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و از خدمات شرکت توزیع نیروی برق شیراز برخوردار است.  

منبع: شرکت توزیع برق شیراز 

برچسب ها: طرح سامانه ، کاهش خاموشی‌ها ، شرکت توزیع برق شیراز ، تعمیرات
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