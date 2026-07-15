باشگاه خبرنگاران جوان- نشست مشترک شرکتهای آب و برق استان با حضور امیر قادری، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، امانالهی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری و محمد سعید سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و جمعی از مسئولان ذیربط، امروز سهشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای همافزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای خدماترسان بهمنظور مدیریت پیک مصرف آب و برق و جلوگیری از قطعی آب در زمان خاموشیهای احتمالی برق مورد بررسی قرار گرفت.
محمدسعید سلطانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گزارشی از وضعیت برق استان، برنامههای مختلف این شرکت در بخشهای صنعتی، کشاورزی و اداری در جهت گذر از پیک مصرف برق را ارائه کرد.
وی همچنین به اقدامات مهمی در خصوص تامین مولدهای برق اضطراری و دو سویه کردن خطوط برق پمپاژهای آب مشترکین اشاره و عنوان کرد: در یک سال اخیر اقدامات ارزندهای با همکاری شرکت آبفای استان در این زمینه انجام شده است.
امیر قادری سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان از حمایت ۱۰۰ درصدی استانداری کردستان از سرمایهگذاران برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد و افزود: استانداری آمادگی دارد در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، فرآیندهای اداری مربوط به سرمایهگذاری را در کوتاهترین زمان ممکن و در کمتر از یک هفته، تسهیل کند.
وی با اشارە بە برنامە شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در راستای توسعە نیروگاەهای خورشیدی تصریح کرد: در صورت تأیید صلاحیت شرکتهای سرمایهگذار، استانداری از اجرای طرحهای احداث نیروگاههای خورشیدی بهصورت کامل حمایت خواهد کرد.
منبع: شرکت برق استان