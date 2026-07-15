باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان فراخوان پویش رسانهای «باید برخاست» را با اهداف ارج نهادن و تجلیل از تلاشگران و فرهیختگان عرصه رسانه، تبیین اصول اخلاقی رسالت مطبوعات در راستای گسترش حقیقت و آگاهی، تبیین جایگاه و نقش روزنامه نگاران و خبرنگاران در تحقق انسجام ملی و همبستگی اجتماعی و امید آفرینی و تقویت هویت ملی و حفظ مرجعیت خبری منتشر کرد.
این پویش رسانهای، فراتر از یک رویداد مذهبی، یک پلتفرم استراتژیک برای بازنمایی ارزشهای بنیادین و فرصت بی بدیلی برای روایتگری رسانهها از میراث ماندگار رهبری است که جان خود را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی فدا کرده است.
محورهای پویش رسانهای «باید برخاست» عبارتند از: جلوههای مردمی مراسم تشییع آقای شهید ایران/ رسانه و رهنمودهای امام شهید در مورد ایستادگی/ جهاد تبیین، مقاومت، وحدت و همبستگی ملی/ نقش رسانه در انعکاس بیداری، وفاداری، پیوند امت با امام شهید.
شرکت کنندگان در این پویش میتوانند آثار خود را در رشتههای گزارش/ مقاله، سرمقاله و یادداشت/ تیتر/ مصاحبه/ خبر/ عکس/ اینفوگرافیک و موشن گرافی و گزارش ویدئویی تا روز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه به شماره ۰۹۱۱۳۳۵۸۲۳۰ در پیام رسانهای (بله و ایتا) ارسال کنند.
آثار منتشر شده در بازه زمانی اول تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ مدنظر این پویش است. تاریخ برگزاری اختتامیه پویش رسانهای «باید برخاست» هم مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده است.
منبع: روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان