باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سالار ولایتمدار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دور جدید حملات نظامی بین ایران و آمریکا گفت: جنگی که امروز ملت ایران با آن مواجه است، صرفاً از زمان آغاز درگیریهای نظامی شروع نشده است. این نبرد سالها پیش در قالب جنگ شناختی، جنگ رسانهای و جنگ ترکیبی آغاز شد و سرانجام در اسفند سال گذشته به مرحله رویارویی آشکار و نظامی رسید.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس اظهار کرد: آنچه در برابر دیدگان افکار عمومی جهان رخ داد، نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف خود هیچگونه پایبندی به قوانین، معاهدات و اصول شناختهشده بینالمللی ندارند. هدف قرار دادن رهبر انقلاب، فرماندهان و حمله به ارکان نظام، نمونهای آشکار از نقض قواعد پذیرفتهشده حقوق بینالملل بود. ازاینرو، جمهوری اسلامی ایران با طرفی مواجه است که منطق آن نه حقوق بینالملل، بلکه قانون جنگل و اصل زورگویی است.
این نماینده مجلس میگوید در چنین شرایطی، امضای یک تفاهمنامه هرگز به معنای اعتماد به طرف مقابل نبود، بلکه ابزاری برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی محسوب میشد. با توجه به سلطه رسانهای و تبلیغاتی قدرتهای غربی، ضروری بود که مواضع ایران از طریق سازوکارهای رسمی به افکار عمومی جهان منتقل شود. این تفاهمنامه توانست تا حد زیادی روایت جمهوری اسلامی را به ملتها و بسیاری از دولتهای مستقل منتقل کند و همراهی افکار عمومی جهان را با ایران افزایش دهد. حتی برخی دولتهایی که بهدلیل وابستگی سیاسی قادر به اعلام مواضع خود نیستند، در خفا و خلوت حق را به ایران میدهند چون جرئت ابراز علنی آن را ندارند.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس بیان کرد: تفاهمنامه اسلامآباد بیشتر جنبه تبیینی و جهانی داشت و همه میدانستیم که تفاهمنامه توسط دشمن اجرا نمیشود. بنده اسم این را گذاشتم شقالقمر و گفتم اگر این تفاهمنامه اجرا شود در حد شقالقمر است، اما اجرا نمیشود.
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: از ابتدا نیز روشن بود که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند نخواهد ماند. سابقه تاریخی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان داده است که عهدشکنی، بخشی از رفتار سیاسی آنان است بنابراین هدف اصلی از پذیرش این تفاهمنامه، بهرهبرداری حقوقی، رسانهای و سیاسی بود تا امروز بتوان از آن بهعنوان سندی برای اثبات حسن نیت ایران و بدعهدی طرف مقابل در مجامع بینالمللی استفاده کرد.
ولایتمدار اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است آغازگر جنگ و تنش نباشد و افکار عمومی جهان را نسبت به مواضع منطقی خود قانع کند، اما این رویکرد هرگز به معنای عقبنشینی از حقوق ملت ایران نیست. دفاع از منافع ملی، امنیت کشور و حقوق مردم، اصلی تغییرناپذیر است. ایران هرگز همانند دشمن به عهدشکنی، نقض اصول انسانی و زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی روی نخواهد آورد، اما هرجا که ضرورت ایجاب کند، پاسخی متناسب و قاطع به هرگونه تجاوز خواهد داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: در عرصه رسانه نیز باید این واقعیت برای مردم تبیین شود که حمایت جهانی از ایران، حاصل مقاومت، منطق و دیپلماسی فعال کشور است. با وجود این، نبرد همچنان ادامه دارد و طبیعی است که دشمن برای گسترش دامنه درگیری تلاش کند.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه سناریوی احتمالی، برنامه و اهداف مشخصی دارد، اما ترجیح میدهد دامنه جنگ گسترش نیابد، زیرا توسعه این بحران، خسارتهای سنگینی را متوجه منطقه و حتی جهان خواهد کرد. ازاینرو، مسئولیت جامعه جهانی آن است که از ادامه این روند جلوگیری کند در غیر این صورت، هزینههای آن تنها متوجه ایران نخواهد بود.
نباید دل مردم را خالی کنیم
ولایتمدار گفت: باید برای مردم کشورمان یک برنامه منظم و تفصیلی داشته باشیم، اما نه طوری که دل مردم خالی شود. باید به مردم گفت در این نبرد سختی دوطرفه است. ما میخواهیم یک بتی را بشکنیم که سالها به مردم ظلم کرده و قدرتنمایی کرده و خونها خورده و خونها ریخته لذا داریم این بت را میشکنیم و باید گفت این امر هزینه دارد و مردم ما باید برای پرداخت این هزینه آماده باشند چون ممکن است که زیرساختهای ما آسیب ببیند و در سطح جامعه با کمبود مواجه شویم و در سطح جامعه با مشکلاتی روبرو شویم که این مشکلات باید از همین الان برای مردم تشریح شود و رسانهها باید در این موضوع کار کنند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس اظهار کرد: مردم ما در خیابان فریاد میزنند حرف ما یک کلام؛ انتقام، انتقام که شعار بسیار راهبردی است. برای تحقق این شعار باید برای مردم تبیین کنیم که این امر هزینه دارد و آماده پرداخت هزینه آن باشید مثلا در خدمات عمومی مشکلی پیش نیاید بعد دشمن بگوید تقصیر خودتان است و ما هم بگوییم تقصیر دولت است و باید تاکید کنم من بهعنوان یک نماینده که به وزارتخانههای مختلف میروم باید بگویم انصافا وزارتخانهها دلسوزانه کار میکنند، اما بعضیها که دولت را متهم میکنند بیانصافی میکنند.
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اگر در این نبرد میخواهیم انتقام بگیریم باید بزنیم و بخوریم چون نه ما و نه دشمن کوتاه نمیآییم. در این زد و خورد اگر تحمل ما بالا باشد تابآوری دشمن کم است چون تمام اهداف دشمن مادی است به شرطی که ما با توکل بر خدا تابآوری خود در جامعه را بالا ببریم.
ولایتمدار گفت: همان روز اول که این تفاهنامه امضا شد آقای قالیباف رئیس تیم مذاکرهکننده در نشستی که داشتیم گفت هیچکدام از مفاد تفاهنامه اجرا نمیشود البته اگر اجرا شود بسیار عالی است، اما دشمنی که من میشناسم با این تعهد و امضایی که داده آن را اجرا نمیکند لذا ما محکم این تفاهمنامه را مطالبه میکنیم و اینطور نیست که تیم مذاکرهکننده دل به آمریکا بسته باشد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: دشمن ما در طول ۲۵۰ سال عمر نحسش بیش از سیصد جنگ داشته و در پایان هر جنگ تفاهنامه نوشته و دست آخر زیر آن تفاهنامه زده است لذا ما میدانستیم که نقض عهد میکند، اما برای اینکه دستمان از نظر حقوقی در سطح بینالملل پر باشد باید این کار را میکردیم وگرنه ما متهم به غفلت بدون منطق میشدیم، اما الان دنیا میداند که رهبر، فرماندهان و مردم کشورمان را زدند و دشمن بدون هیچ دلیل به کشورمان را تجاوز کرده و مشکلات و مشقاتی را برای ما ایجاد کردند، اما ایران مردانه ایستاد و مقاومت کرد و شرایط زندگی مردم را بهصورت عادی مدیریت میکنند و محکم در سنگرهایشان نشستهاند و دستهایشان برروی ماشه است و سر سوزنی از حقوق مردمشان عقب ننشستهاند، اما اهل گفتگو، مذاکره و راه منطقی برای پایان جنگ هم هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: امروز دنیا ایران را هم در بعد اقتدار و هم در بعد منطق میشناسد یعنی دنیا در هر بعدی ما را بهعنوان قهرمان میشناسد لذا ما ضرر نکردیم چون بعضیها میخواهند القا کنند ما شکست خوردیم، اما ما هم در نبرد میدانی، هم در نبرد دیپلماسی و هم در نبرد خیابان پیروز شدیم و هم در خدماترسانی به مردم با توجه به ضرباتی که حوردیم تا این لحطه هیچکس احساس کمبود نکرده است لذا حقیتقا ما پیروز هستیم و این پیروزی را نباید به کام خود و مردم تلخ کنیم.
در جنگ با یک قدرت مطلق طرف هستیم
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس بیان کرد: باید مطالبتمان را پیگیری کنیم و هرچه مردم محکم در میدان حضور پیدا کنند و مطالبات خود را بیان کنند قدرت مذاکره و رزمندگان در جبهه بالا میرود البته در کنار آن باید بگوییم در کنار نبرد با دشمنی که به هیچ اصولی پایبند نیست و همه اصول انسانی را زیر پا گذاشته و بیآبروترین مجموعه امپراتوری دنیاست ممکن است در ادامه ما هم دچار مشقتهایی شویم و باید از الان خودمان را برای تحمل این مشقتها آماده کنیم.
ولایتمدار تصریح کرد: ما الان در جنگ هستیم؛ جنگی که تا الان نظیر نداشته، چون تمام قدرت مطلق امپریالسم غرب مثل ناتو که متشکل از چند قدرت اتمی و غیراتمی است پشت آن قرار دارد و در این جنگ چندهزار سورتی پرواز علیه ایران داشته و کشورهای حاشیه خلیج فارس که سرمایههای زیادی دارند سرمایههایشان را بهصورت دربست در اختیار دشمنان قرار دادند. بزرگترین ناوگان دریایی دنیا برای آمریکاست و این ناوگان را وارد جنگ کرده و علیرغم این همه امکانات از ما شکست خورده است.
عضو فراکسیون مقاومت مجلس با بیان اینکه ما باید آماده باشیم تا در آینده اگر آسیبهایی دیدیم تحمل آن را داشته باشیم و قطعا ما پیروز میشویم، گفت: بعضی از همکاران ما در مجلس به نقاط سیاه جنگ میپردازند البته درست است که جنگ کسری، کمبود و کوتاهی دارد و همه انسانهای علیه سلامی نیستند و در هیچ مقطعی این نبوده که همه مسئولان کشور علیه سلام باشند؛ در زمان پیامبر اسلام (ص) هم یک عده کارشکنی و خیانت میکردند و الان هم این موضوع وجود دارد و ما نمیگوییم نمره همه بیست است، اما ما با این شرایط بهصورت میانگین مجموعه خوبی داریم. الان دولت و سایر نهادها به خوبی پای کار هستند البته به محض اینکه متوجه کارشکنی و کوتاهی شویم از طریق جایگاه نظارتی مجلس این مسائل را پیگیری میکنیم و قوه قضاییه هم برخورد میکند، اما ما نباید یک نقطه سیاه در کشور را بزرگ کنیم بلکه نقاط سفید را هم بگوییم و امیدآفرینی کنیم و آینده را روشن و درخشان نشان دهیم تا این راه پرپیچ و خم را طی کنیم.
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما با یک قدرت مطلق طرف هستیم و نه یک کشور معمولی که تعداد محدودی هواپیما و تانک داشته باشد بلکه تعداد نیروهایش نامحدود است چون نصف سرمایه دنیا را سالهاست که خورده و برده و تمام تجهیزاتش را آماده کرده است و ما همه این موارد را به چالش کشیدیم، اما اگر در این نبرد ضعفهایی داشته باشیم ما باید همان ضعفها را بگوییم؟؛ لذا اگر همه زوایا را بگوییم مردم دلشان گرم میشود و محکم از نظامشان پشتیبانی خواهند کرد و ما هم بهعنوان خادمشان در مجلس کوتاهی نکرده و درنگ نخواهیم کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همه باید این را بدانند بعد از شهادت حضرت آقا دنیا را سه طلاقه کردیم و ما دنیا را نمیخواهیم و کسی فکر نکند ما بهدنبال مسائل دنیوی هستیم. من در بین مسئولانی که بر سر کار هستند و با آنها ارتباط دارم همین روحیه را میبینم مثلا آقای علیآبادی وزیر نیرو برادر دو شهید است و چهار برادرش هم جانباز هستند و خودش در هشت سال دفاع مقدس در جنگ حضور داشته است یعنی خانوادهاش کاملا وقف انقلاب شدهاند، اما کشاورز آبش قطع میشود ناراحتی میکند لذا همه باید بدانند بهترین و متدینترین وزیر الان وزیر نیرو است چون انسانی معتقد و سرباز نظام است و شب و روز مشغول کار است، اما مشکلات هم وجود دارد مثلا دشمن حمله میکند یا یک توطئه داخلی ایجاد میشود که همه این مسائل را مدیریت میکنند بدون اینکه به کسی گفته شود.