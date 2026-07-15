کیلیان امباپه با انتقاد از عملکرد تاکتیکی تیم ملی فرانسه در نیمه‌نهایی جام جهانی، علت شکست مقابل اسپانیا را اشتباهات فنی و عدم کنترل بازی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- کیلیان امباپه در واکنش به شکست ۲ بر صفر تیم ملی فرانسه مقابل اسپانیا در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که این تیم نتوانسته است استاندارد‌های لازم را در این مرحله حساس از رقابت‌ها به نمایش بگذارد. امباپه با تحلیل عملکرد حریف گفت: «اسپانیا به سبک بازی خود وفادار ماند و ریتم مسابقه را دیکته کرد. هدف ما فشار آوردن از جلو برای از بین بردن مالکیت آنها بود، اما در اجرای این برنامه و کنترل ریتم بازی شکست خوردیم.»

کاپیتان شاگردان دِشان، با اشاره به اشتباهات فنی بازیکنان، افزود که فرانسه نتوانست موازنه قدرت را در زمین تغییر دهد و در لحظات حساس، توانایی ضربه زدن به سیستم حریف را نداشت. او در پایان با بیان عمق ناامیدی خود و هم‌تیمی‌هایش گفت: «رسیدن به فینال رویای ما بود تا به ملت فرانسه فرصت تاریخ‌سازی بدهیم، اما اکنون باید با سری بالا با این واقعیت رو‌به‌رو شویم. فوتبال منتظر کسی نمی‌ماند و ما باید از این شکست درس بگیریم.»

تیم ملی فرانسه اکنون آماده است تا بامداد روز یکشنبه در دیدار رده‌بندی، به مصاف بازنده تقابل آرژانتین و انگلیس برود.

برچسب ها: فرانسه ، کیلین امباپه
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