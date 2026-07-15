باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله دژکام در شانزدهمین دوره سوگواره ملی شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و ایلات عشایر کشور با استناد به آیه ۴۶ سوره سبأ، «قیام لله» را به معنای بیداری امت اسلامی دانست و اظهار کرد: پیام شاعران آیینی باید دعوت ملت‌ها به بیداری، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار باشد.

او با قدردانی از حضور شاعران اقوام و عشایر از نقاط مختلف کشور در شیراز افزود: حضور شاعران با گویش‌ها و فرهنگ‌های مختلف، نشان‌دهنده وحدت ملت ایران حول محور حفظ عزت اسلام و ایران است و اشعار ارائه‌شده در این سوگواره، پیام همدلی و قیام برای خدا را به سراسر کشور منتقل می‌کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به نقش شعر آیینی در ترویج فرهنگ عاشورا بیان کرد: شاعران باید با قلم و زبان خود، پیام بیداری، مقاومت و مقابله با دشمنان اسلام را به هم‌زبانان و ملت‌های مسلمان منتقل کنند.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه «قیام لله» تنها به معنای ایستادن نیست، بلکه به مفهوم بیدار شدن و آگاهی است، تصریح کرد: هرگاه امت اسلامی بیدار شود، می‌تواند حقوق خود را از دشمنان بازپس بگیرد و در برابر زیاده‌خواهی‌ها بایستد.

او در پایان و در گفت‌و‌گو با صداوسیمای مرکز فارس نیز با اشاره به وحدت اقوام ایرانی در این سوگواره گفت: تصور مستکبران مبنی بر فرمان‌برداری ملت‌ها از قدرت‌های زورگو، توهمی بیش نیست و ملت ایران با اتحاد و استقامت، این تصور را باطل کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر اینکه ایستادگی در برابر دشمنان بدون سختی نیست، افزود: ملت ایران با روحیه حسینی در این مسیر گام برداشته و با تداوم مقاومت، به پیروزی دست خواهد یافت.