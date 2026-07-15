فردا پنجشنبه کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فردا پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ کالابرگ آخرین گروه مرحله دوازدهم یارانه غیرنقدی شارژ می‌شود.

بر اساس دسته‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالابرگ ایرانیان ساکن در کشور ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر نفر طبق رقم انتهایی کد ملی سرپرستان خانوار شارژ شده که در این طبقه‌بندی ۲۵ هر ماه یارانه غیرنقدی سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ واریز می‌شود.

این کمک معیشتی دولت برای خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، نیرو‌های مسلح و خانوار‌های با رقم انتهایی کد ملی سرپرستان ۰، ۱ و ۲ پانزدهم هر ماه، سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ نیز بیستم هر ماه شارژ می‌شود.

در دولت چهاردهم تا کنون کالابرگ در ۱۲ مرحله شارژ و اعتبار کالابرگ تیر ماه تا پایان مرداد ماه اعلام شده است.

گفتنی است، مهلت خرید اعتبار کالابرگ خرداد ماه نیز تا پایان تیر ماه است.

برچسب ها: کالابرگ ، وزارت تعاون
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
لعنت برهرکس که این زمان بندی واریزی را پیشنهاد کرد.
کلا ستاد هدفمندی یارانه وکالابرگ صلاحیت این سازمان را ندارند بلید برکنار شوند‌
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این‌که کالابرگ رو جدیدا با شماره آخر کد ملی اعلام‌میکنن و میدن و این دهک بندی های بی اساس رو نمیگن خیلی خوبه
انشالله برای همه به مساوات زیاد بشه کالابرگ و یارانه ها چون بیت المال حق همه هست اونم به مساوات
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اقایون واقعا مسخره بازی چره دهک ۱ باید ۲۵ واریز بشه اونم ۱ میلیون کو این عدالت ؟ خسته شدیم دیگه
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۴:۰۰ ۲۴ تير ۱۴۰۵
این مشکلی نیست که یکی ۱۵یا۲۵ ام بگیره مشکل اصلی اینه که ۱میلیون اویل میشد چیزی خرید ولی الان ۳۰۰شده قدرت خریدش کلا یارانه هم همون ۴۰۰مونده که الان ارزشش شاید ۱۰۰شده کلا دارن حذف میشن ولی نه مستقیم قدرتش رو.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۴ تير ۱۴۰۵
می خواهم صدسال سیاه شارژ نشود این چه مسخره بازی یکی ۱۵ شارژ میشه یکی ۲۵ عرضه مدیریت انصاف وعدالت را ندارید‌
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۱:۰۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
من که حلال نمیکنم اونی رو که این برنامه رو داده که بر اساس رقم اخر کد ملی باشه و 9همیشه اخر .
این چه برنامه ریزی و بساطیه اخه؟
گناه ۷۸۹ چیه ؟!!
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرهاد
۱۰:۳۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
دهک های درامدی بالا که ماشین ۱میلیارد به بالا دارن خونه وکارخوب دارن 1میلیون میگیرن وتاکسی وکارگر وبی سرپرست ودهک پاین ۱تا۳ ونیازمندان هم ۱میلیون این چه عدالتی
۲
۸
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Netherlands (Kingdom of the)
حسینی
۱۵:۰۷ ۲۴ تير ۱۴۰۵
انگار زیاد از بازار خبر ندارید، پراید که کم قیمت ترین ماشین بازار هست الان نزدیک یک میلیارد تومان
پس داشتم ماشین یک میلیارد تومن به بالا یک مسئله کاملا عادیه
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