باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - ورزشگاه آزادی تهران در ۲ سال گذشته به بحرانیترین مشکل فوتبال به ویژه در بحث ملی و پایتخت تبدیل شده است و تا امروز هزینههای زیادی صرف بازسازی آن شده، اما با وجود وعدههای پیاپی در مورد آماده سازی و پایان بازسازی این ورزشگاه هر روز خبرهای جدیدی در این باره شنیده میشود.
گفته میشود ورزشگاه آزادی تا دی ماه در دسترس نخواهد بود و بازیهای باشگاههای و ملی باید در ورزشگاه دیگری برگزار شود. پیش از این محمدعلی ثابت قدم، مدیرعامل شرکت توسعه در مورد بازسازی ورزشگاه آزادی گفته بود: «موقع بهرهبرداری در سال ۱۴۰۴ قابلیت این را داشتیم که کار را به نقطه مطلوبی برسانیم، اما به دلیل جنگ نتوانستیم کار را به پایان برسانیم و تلاش میکنیم ظرف هفته آینده رخ کار را به پایان برسد.
پایههای پرژکتورهای الای دی نصب شده و تا ۱۰ روز دیگر صندلیها هم نصب میشود. عملیات اجرایی چمن هم انجام شده و به امید خدا برای فصل آتی برسانیم. کاشت چمن تا آغاز فصل تمام میشود. شاید به خاطر بهرهبرداری زودهنگام مشکلاتی به وجود آید، اما اگر یکی دو بازی جا به جا شود ما سعی میکنیم (چمن را) به اول فصل برسانیم.»
از زمان شروع بازسازی ورزشگاه آزادی تا امروز رقمهای زیادی برای بازسازی عنوان شد از هزار و دویست میلیارد تا یک هزار و نهصد میلیارد تومان برآورد باز سازی ورزشگاه عنوان شد، اما از نظر زمان هنوز تاریخ مشخصی برای بهره برداری اعلام نشده است.
موارد و هزینههای فوق به استثناء سالن دوازده هزار نفری و آسیبهای این ورزشگاه در جنگ رمضان است. توقف بازسازی در دوران جنگ رمضان شاید این تاخیر را کمی موجهتر کند، اما منهای دوران جنگ، شرکت توسعه در بازسازی ورزشگاه نمره قبولی نمیگیرد. به قول وزیر ورزش و جوانان شاخت یک ورزشگاه جدیدتر کم هزینهتر و راحتتر از این بود که آزادی را بازسازی کنیم.
استقلال و پرسپولیس کم هوادار ندارند و تیم ملی هم که متعلق به همه ایران است و پر طرفدار تز از تیمهای باشگاهی و آماده نشدن ورزشگاه آزادی نه تنها از لحاظ روحی بلکه از لحاظ مالی نیز تیمهای سرخابی پایتخت را با چالش روبهرو کرده است.
پیش از این در سالهای گذشته تیمهای استقلال و پرسپولیس در زمین ورزشگاه آزادی حداقل ۱ بر صفر از حریفان پیش بودند، اما امروز در خارج از خانه باید میزبان تیمهای دیگر استانها باشند و عملا شانس میزبانی را از دست میدهند.
تعلل شرکت توسعه هر دلیلی داشته باشد به اعتقاد ما مربوط به مسائل مالی نیست چرا که در دی ماه ۱۴۰۴ جغتایی رئیس امور حملونقل سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بخشی از بودجه تامین شده است و بقیه هم به مرور زمان اضافه میشود و از تامین ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه دیگر برای پروسه تعمیر و بازسازی ورزشگاه آزادی خبر داد و قرار بود در لیگ برتر سال ۱۴۰۵ این ورزشگاه برای بهره برداری آماده شود.
ورزشگاه آزادی و دیگر اماکن ورزشی و برخی از فدراسیون ها سال های سال است که با شرکت توسعه در بحث امامن ورزشی و نگهدار ی و اجاره ... دچار مشکل هستند و کماکان شرکت توسعه با همان فرمان در مسیر خود حرکت می کند.