باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان‌پاک‌منش - دکتر کریمیان مدیرکل بهزیستی خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به گستره خدمات این سازمان گفت: بیش از ۲۲۰ هزار خانوار در سامانه بهزیستی استان به عنوان نیازمند ثبت شده‌اند که جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر را شامل می‌شوند.

وی افزود:از این تعداد، ۱۲۰ هزار خانوار به صورت مستمر مستمری دریافت می‌کنند و سایر خانواده‌ها نیز از خدمات حمایتی، توانبخشی، آموزشی و اشتغال بهره‌مند هستند.

کریمیان ادامه داد: پرداخت مستمری، تأمین وسایل کمک‌توانبخشی، حمایت از اشتغال و مسکن، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان و شهریه دانشجویان از جمله خدمات مستمر سازمان بهزیستی است.

نگهداری شبانه‌روزی از چهار هزار مددجو

وی با بیان اینکه بیش از چهار هزار نفر از افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران روانی در مراکز شبانه‌روزی استان نگهداری می‌شوند، افزود: خدمات پیشگیری، غربالگری بینایی و شنوایی، مشاوره‌های روان‌شناختی و فعالیت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نیز از دیگر برنامه‌های مستمر بهزیستی است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان همچنین به عملکرد سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: این سامانه در بحران‌های اخیر، خدمات گسترده‌ای در حوزه سلامت روان به شهروندان ارائه کرده است.

حرکت از مستمری‌محوری به توانمندسازی

کریمیان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحولی سازمان بهزیستی را تغییر رویکرد از پرداخت صرف مستمری به سمت توانمندسازی جامعه هدف دانست و اظهار کرد: هدف این است که خانواده‌های تحت پوشش علاوه بر دریافت حمایت‌های لازم، به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یابند و نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

وی افزود: تقویت خانواده‌محوری به جای مرکزمحوری و توسعه خدمات اجتماع‌محور نیز از دیگر برنامه‌های تحول‌آفرین سازمان بهزیستی است.

اجرای طرح «سلام» در ۱۹۱ محله خوزستان

مدیرکل بهزیستی خوزستان از اجرای طرح «سلام» (سلامت اجتماعی محله‌محور) در ۱۹۱ محله استان خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت مردم، معتمدان محلی، روحانیون، فرهنگیان و بازنشستگان اجرا می‌شود و هدف آن تقویت سرمایه اجتماعی، همدلی، مشارکت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات است.

توسعه خدمات به افراد دارای اوتیسم نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

کریمیان در پاسخ به مطالبات خانواده‌های کودکان دارای اوتیسم گفت: بهزیستی برنامه‌های متعددی برای حمایت از این افراد در دست اجرا دارد، اما ایجاد زیرساخت‌های تفریحی، ورزشی، درمانی و مناسب‌سازی فضا‌های شهری نیازمند همکاری شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، صنایع و سایر دستگاه‌های اجرایی است.

وی همچنین با اشاره به روند سالمندی جمعیت استان خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۵۰۰ هزار سالمند در خوزستان زندگی می‌کنند و مناسب‌سازی محیط شهری و توسعه خدمات رفاهی برای سالمندان و افراد دارای معلولیت باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.

مدیرکل بهزیستی خوزستان در پایان با تبریک هفته بهزیستی، بر نقش خیران، سازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت عمومی در ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف بهزیستی بدون همراهی مردم و سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.