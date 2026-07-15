پلتفرم خرید و فروش طلای آبشده آنلاین «ملّی‌گلد» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه طلای آنلاین، گزارش سال ۱۴۰۴ خود را منتشر کرد؛ گزارشی که علاوه بر مرور عملکرد این پلتفرم، تصویری از روند بازار طلای آنلاین و رفتار سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد.

پلتفرم خرید و فروش طلای آبشده آنلاین «ملّی‌گلد» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه طلای آنلاین، گزارش سال ۱۴۰۴ خود را منتشر کرد؛ گزارشی که علاوه بر مرور عملکرد این پلتفرم، تصویری از روند بازار طلای آنلاین و رفتار سرمایه‌گذاران در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. سالی که با نوسانات شدید قیمت طلا، جنگ، محدودیت‌های اینترنت، تغییرات مداوم فضای اقتصادی و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن همراه بود.

ملّی‌گلد در سال گذشته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در سراسر کشور ثبت کرد

این مجموعه همچنین بخشی از گزارش خود را به نحوه مدیریت خدمات در دوره‌های بحرانی اختصاص داده و اشاره کرده است که حتی در روزهایی که بازار با محدودیت‌های عملیاتی مواجه بود، توانسته تداوم سرویس‌دهی را حفظ کند و سرویس‌های جدیدی مانند وام‌آنی و تحویل درب‌منزل را ارائه کند تا کاربران دغدغه کمتری داشته باشند.

۱۴۰۴؛ سالی که بازار طلا پناهگاه سرمایه تبدیل شد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش سال ملّی‌گلد، روایت تغییر رفتار کاربران در مواجهه با رویدادهای سیاسی و اقتصادی است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد حجم معاملات کاربران در طول سال ارتباط مستقیمی با رخدادهایی مانند مذاکرات، جنگ ۱۲ روزه، فعال شدن اسنپ‌بک، جنگ اسفندماه و سایر تحولات اجتماعی داشته است.

ملّی‌گلد در سال گذشته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در سراسر کشور ثبت کرد

جامعه کاربران از ۱۷.۵ میلیون نفر عبور کرد

ملّی‌گلد در گزارش سال خود اعلام کرده تعداد کاربران این پلتفرم در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷ میلیون رسیده و رشدی ۲۹۸۷ درصدی کاربران خود را نسبت به ابتدای فعالیت ثبت کرده است.

از خرید ۱۴ میلیاردی تا ۸۲۵ مرتبه خرید

گزارش سال ۱۴۰۴ تنها به شاخص‌های کلان محدود نشده و بخشی از آن به مرور رکوردهای ثبت‌شده توسط کاربران اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، بزرگ‌ترین خرید ثبت‌شده در سال گذشته مربوط به معامله ۷۴۵ گرم طلا با ارزشی نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان و بزرگ‌ترین فروش ثبت‌شده نیز ۵۳۷ گرم طلا با ارزشی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

چند گام فراتر از خرید و فروش طلا

یکی از محورهای اصلی گزارش، توسعه سبد خدمات ملّی‌گلد در سال گذشته است. این مجموعه اعلام کرده در کنار توسعه زیرساخت‌ها، تلاش کرده خدمات خود را متناسب با نیازهای جدید کاربران گسترش دهد و نقش طلا را از یک دارایی صرفاً سرمایه‌ای، به ابزاری برای دریافت خدمات مالی نیز توسعه دهد.

در همین راستا، چهار سرویس جدید «طرح زرگر»، «وام آنی»، «تحویل طلا درب منزل» و «خرید اقساطی» در سال ۱۴۰۴ به کاربران معرفی شده‌اند.

ملّی‌گلد در سال گذشته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در سراسر کشور ثبت کرد

۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در یک سال

در کنار سرویس ارسال درب منزل، ملّی‌گلد شبکه تحویل حضوری خود را نیز توسعه داده است. بر اساس گزارش منتشرشده، تعداد شعب تحویل فیزیکی این شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۲۳ شعبه در ۱۷ شهر رسیده است.

ملّی‌گلد در سال گذشته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در سراسر کشور ثبت کرد

ملّی‌گلد در سال گذشته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی انجام داده و شمش‌های ۵ گرمی محبوب‌ترین گزینه کاربران برای دریافت فیزیکی طلا بوده‌اند.

حفظ پایداری خدمات در روزهای بحران

این پلتفرم اشاره کرده است که در بازه‌های بحرانی کشور، تداوم ارائه خدمات و رفع دغدغه کاربران برای دسترسی به طلای فیزیکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه بوده است.

افزایش تعداد کاربران و رشد حجم معاملات، عملکرد واحد پشتیبانی را نیز به یکی از محورهای مهم گزارش سال ۱۴۰۴ملّی‌گلد تبدیل کرده است. تیم پشتیبانی ملّی‌گلد در سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تماس و گفت‌وگوی کاربران را پاسخ داده و میانگین زمان انتظار تماس را به ۱۰ ثانیه رسانده است.

از دیگر آمارهای منتشر شده در این بخش می‌توان به ۱۱۱ تماس یک کاربر با واحد پشتیبانی و همچنین طولانی‌ترین تماس ثبت‌شده به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه اشاره کرد؛ داده‌هایی که بیانگر پیچیدگی بخشی از درخواست‌های کاربران در سال گذشته است. 

ری‌برندینگ هم‌زمان با توسعه کسب‌وکار

سال ۱۴۰۴ برای ملّی‌گلد فقط سال توسعه خدمات نبود. این شرکت در گزارش خود به اجرای پروژه ری‌برندینگ نیز اشاره کرده و توضیح داده است که باز طراحی هویت بصری، بخشی از مسیر تحول برند هم‌زمان با رشد سریع کسب‌وکار و توسعه جامعه کاربران بوده است.

ملّی‌گلد در سال گذشته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در سراسر کشور ثبت کرد

هدف از این بازطراحی تنها تغییر عناصر بصری نبوده است، بلکه تلاش شده هویت برند با جایگاه جدید ملّی‌گلد در بازار و مسیر آینده آن همسو شود؛ مسیری که بر توسعه خدمات مالی مبتنی بر طلا و ارتقای تجربه کاربران استوار است.

بر اساس آنچه در سخن پایانی گزارش آمده، ملّی‌گلد قصد دارد در سال‌های آینده علاوه بر توسعه خدمات موجود، در مسیر ارتقای استانداردهای بازار طلای آنلاین نیز حرکت کند؛ مسیری که بر سه محور «اعتماد»، «امنیت» و «تجربه کاربری» استوار است و هدف نهایی آن، تبدیل شدن به یک اکوسیستم مالی با محوریت طلاست.

برچسب ها: خرید آنلاین ، خرید طلا
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