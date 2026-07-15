متین حسینی از آمادگی کامل تیم در آخرین تمرین خبر داد و هدف اصلی شاگردان پیاتزا را رسیدن به پلی‌آف از طریق پیروزی در تمام مسابقات هفته سوم اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال ایران امروز آخرین جلسه تمرینی خود پیش از دیدار مقابل اوکراین را در سالن اصلی محل برگزاری مسابقات انجام داد.

سید متین حسینی پس از تمرین امروز در خصوص وضعیت تیم گفت: ما امروز یک جلسه تمرینی حدوداً یک‌ونیم ساعته را در سالن اصلی مسابقات پشت سر گذاشتیم که تمرین بسیار باکیفیتی بود. این تمرین برای آماده‌سازی کامل جهت دیدار فردا طراحی شده بود و بازیکنان با تمرکز کامل در آن حاضر شدند.

وی در ادامه با تأکید بر هدف‌گذاری تیم برای هفته سوم افزود: همه بازیکنان به‌خوبی می‌دانند که بازی فردا دیداری حیاتی است. البته این اهمیت تنها محدود به مسابقه فردا نیست؛ تمامی مسابقات پیش رو برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی ما کسب پیروزی در هر چهار مسابقه هفته سوم است تا بتوانیم با تکیه بر این نتایج، جواز حضور در مرحله پلی‌آف را کسب کنیم.

شاگردان روبرتو پیاتزا فردا، سه‌شنبه ۲۴ تیرماه، در اولین بازی خود از هفته سوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی اوکراین می‌روند.

برچسب ها: والیبال ، لیگ ملت های جهان
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