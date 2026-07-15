آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهید محمّدناصر دلیرور اکبرآبادی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه‌السلام با حضور مردم ولایتمدار شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بار دیگر عطر شهادت در فضای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) پیچید و مردم شیراز با حضور در آیین باشکوه تشییع، پیکر مطهر یکی دیگر از مدافعان امنیت و عزت ایران اسلامی را بدرقه کردند.

شهید محمدناصر دلیرور اکبرآبادی، از نیرو‌های دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در حین انجام مأموریت در جزیره فارور خلیج فارس به شهادت رسید، بر دستان مردم قدرشناس و خانواده‌های شهدا تا خانه ابدی بدرقه شد.

این آیین، جلوه‌ای از قدردانی مردم از ایثار و فداکاری رزمندگانی بود که جان خود را در راه پاسداری از مرز‌های آبی و امنیت کشور نثار کردند.

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برچسب ها: تشییع ، شهادت ، حرم شاهچراغ شیراز ، پیکر شهید ، فیلم
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