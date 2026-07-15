باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانهداری آمریکا در راستای تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریمهای جدیدی را علیه بیش از ۵۰ فرد، نهاد و کشتی اعمال کرد.
این وزارتخانه در بیانیهای افزود که بسته تحریمها آنچه را که برای دور زدن تحریمها و حمل و نقل غیرقانونی توصیف کرد، هدف قرار میدهد، زیرا این شبکه نقش محوری در صادرات نفت ایران دارد و فعالیتهای خود را به حمل و نقل کانتینری و تجارت جهانی کالا گسترش داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدامات را به تشدید فشار اقتصادی بر ایران، پس از آغاز درگیریها در تنگه هرمز، مرتبط دانست.
نیروهای آمریکایی همچنان به هدف قرار دادن توانمندیهای ایران در تنگه هرمز و شهرهای جنوبی ادامه میدهند و اعلام میکنند که این عملیات «همگام با محاصره ایران» که از سهشنبه آغاز شده است، ادامه خواهد یافت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این تهدید به انجام حملات جدید علیه ایران کرده و گفته بود که ترکیب فشار نظامی و اقتصادی «موثرترین» راه است و تأکید کرده بود که تنگه هرمز «برای کشتیرانی بینالمللی باز خواهد ماند».
منبع: اسپوتنیک