در شرایطی که جنگ و نااطمینانی‌های ناشی از آن، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران را با وقفه، افزایش ریسک و دشواری در تصمیم‌گیری مواجه کرده است، توسعه بازارهای خارجی شاید یک اولویت فوری به نظر نرسد. بااین‌حال، همین روزها می‌تواند فرصتی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های صادراتی باشد؛ از بررسی بازارهای هدف و تدوین محتوای چندزبانه گرفته تا بهبود وب‌سایت و طراحی فرایند پاسخ‌گویی به درخواست‌های تجاری. اقداماتی که امروز انجام می‌شوند، می‌توانند در روزهای امن‌تر آینده، ورود به بازارهای خارجی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کنند.

سید حمیدرضا عظیمی (Seyed Hamidreza Azimi)، مشاور کسب‌وکار و استراتژیست دیجیتال مارکتینگ، معتقد است مشتری‌یابی صادراتی در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته از روش‌های مقطعی فاصله می‌گیرد و به فرایندی مستمر، اطلاعات‌محور و دیجیتال تبدیل می‌شود. به گفته او، شرکت‌ها نباید توسعه بازار خارجی را فقط به حضور در نمایشگاه، هیئت‌های تجاری یا ارتباط با واسطه‌ها محدود کنند؛ زیرا بخش مهمی از تصمیم خریداران خارجی، پیش از نخستین تماس و در جریان جست‌وجوی آنلاین شکل می‌گیرد.



سید حمیدرضا عظیمی؛ مدرس و استراتژیست کسب و کار

خریدار خارجی پیش از تماس چه چیزهایی را بررسی می‌کند؟

رفتار خریداران تجاری تغییر کرده است. واردکنندگان، تاجران و مدیران خرید معمولاً پیش از ارسال ایمیل یا درخواست پیش‌فاکتور، درباره محصول، بازار مبدأ و تأمین‌کننده تحقیق می‌کنند. آن‌ها ممکن است نام محصول را همراه با عباراتی مانند قیمت در ایران، تولیدکننده ایرانی، استاندارد فنی، ظرفیت صادرات، بسته‌بندی و هزینه حمل جست‌وجو کنند.

شرکتی که فقط وب‌سایت فارسی دارد یا اطلاعات محدودی به زبان انگلیسی منتشر کرده است، ممکن است در همین مرحله اولیه از فهرست گزینه‌ها حذف شود. خریدار خارجی انتظار دارد بتواند شرکت، محصول، شرایط عرضه و اعتبار تأمین‌کننده را به‌سرعت بررسی کند.

بنابراین، مشتری‌یابی صادراتی دیگر فقط پیدا کردن شماره تماس یا ایمیل خریدار نیست. هدف، ساختن مسیری است که خریدار بتواند پیش از مذاکره، شناخت اولیه و اعتماد کافی به دست آورد.

محتوا از تبلیغات عمومی مهم‌تر می‌شود

یکی از مهم‌ترین تغییرات مشتری‌یابی صادراتی در سال ۱۴۰۵، افزایش اهمیت محتوای تخصصی است. عبارت‌هایی مانند «بهترین کیفیت»، «قیمت مناسب» یا «صادرات به سراسر جهان» اطلاعات چندانی در اختیار خریدار حرفه‌ای قرار نمی‌دهند. تاجری که قصد خرید عمده دارد، به جزئیات نیاز دارد.

محتوای صادراتی باید مشخص کند محصول چه ویژگی‌ها و گریدهایی دارد، ظرفیت تأمین چقدر است، بسته‌بندی چگونه انجام می‌شود، چه استانداردهایی قابل ارائه است، زمان آماده‌سازی سفارش چقدر خواهد بود و تحویل بر اساس چه شرایطی انجام می‌شود.

هرچه این اطلاعات شفاف‌تر باشند، درخواست‌های نامرتبط کاهش می‌یابند و احتمال دریافت سرنخ‌های تجاری جدی‌تر افزایش پیدا می‌کند. محتوای تخصصی در عمل بخشی از وظیفه اولیه واحد فروش را انجام می‌دهد.

صفحات چندزبانه نباید ترجمه ساده نسخه فارسی باشند

یکی از خطاهای رایج شرکت‌های ایرانی، محدود کردن نسخه انگلیسی وب‌سایت به ترجمه مستقیم صفحات فارسی است؛ درحالی‌که نیاز مخاطب خارجی با مخاطب داخلی یکسان نیست.

خریدار خارجی بیشتر به ظرفیت صادرات، مشخصات فنی، استانداردها، قیمت تقریبی، بندر بارگیری، نوع بسته‌بندی و امکان تأمین مستمر توجه می‌کند. بنابراین، صفحه صادراتی باید براساس پرسش‌های واقعی او طراحی شود، نه ساختار کاتالوگ داخلی شرکت.

در این زمینه، فعالیت نسخه‌های انگلیسی و روسی MyIndustry Consulting Group نمونه‌ای از رویکرد محتوامحور به بازاریابی بین‌المللی است. این بخش‌ها با تمرکز بر ارائه اطلاعات درباره بازار ایران، قیمت محصولات و شرایط عرضه، تلاش می‌کنند به پرسش‌هایی پاسخ دهند که تاجران خارجی در موتورهای جست‌وجو مطرح می‌کنند.

هوش مصنوعی مسیر جست‌وجوی خریداران را تغییر می‌دهد

در سال ۱۴۰۵، مشتری‌یابی صادراتی تنها به رتبه گرفتن در نتایج سنتی گوگل محدود نخواهد بود. ابزارهای هوش مصنوعی به بخشی از مسیر تحقیق خریداران تبدیل شده‌اند. کاربران ممکن است از این ابزارها بخواهند تأمین‌کنندگان یک محصول در ایران، محدوده قیمت یا شرایط بازار را معرفی کنند.

این تغییر، اهمیت ساختار و وضوح محتوا را بیشتر می‌کند. صفحات پراکنده و پر از ادعاهای مبهم، شانس کمتری برای درک شدن توسط موتورهای جست‌وجو و سامانه‌های هوش مصنوعی دارند. در مقابل، صفحاتی که نام محصول، قیمت، مشخصات، شرایط فروش و هویت تأمین‌کننده را روشن بیان می‌کنند، قابلیت بیشتری برای بازیابی و استناد خواهند داشت.

کسب‌وکارها باید علاوه بر سئوی سنتی، به وضوح معنایی محتوا نیز توجه کنند. موتور جست‌وجو باید بتواند تشخیص دهد شرکت در چه حوزه‌ای فعالیت دارد، چه محصولی عرضه می‌کند و بازار هدف آن کجاست.

نقش اعتماد در فروش صادراتی پررنگ‌تر می‌شود

بازاریابی صادراتی بدون اعتماد به نتیجه نمی‌رسد. فاصله جغرافیایی، تفاوت قوانین، محدودیت‌های پرداخت، نوسان قیمت و نگرانی درباره کیفیت، خریدار خارجی را محتاط‌تر می‌کند.

معرفی دقیق شرکت، تصاویر واقعی محصول و خط تولید، اطلاعات ثبتی، نمونه اسناد، ایمیل سازمانی، پاسخ‌گویی حرفه‌ای و حضور منظم در فضای وب می‌توانند در کنار یکدیگر اعتبار ایجاد کنند.

سید حمیدرضا عظیمی که در کنار فعالیت‌های مشاوره‌ای، سابقه تدریس دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی را نیز دارد، تأکید می‌کند اعتماد در بازارهای B2B با یک پیام تبلیغاتی ساخته نمی‌شود. خریدار باید در چند مرحله و از منابع مختلف، اطلاعات منسجمی درباره شرکت و محصول مشاهده کند. به همین دلیل، ساخت اعتبار دیجیتال باید پیش از آغاز کمپین مشتری‌یابی انجام شود.

آیا اکنون زمان مناسبی برای آماده‌سازی است؟

ممکن است برخی شرکت‌ها تصور کنند در روزهای جنگ و نااطمینانی، سرمایه‌گذاری روی بازارهای خارجی بی‌فایده است. این نگرانی قابل درک است؛ زیرا محدودیت در حمل‌ونقل، پرداخت و برنامه‌ریزی تولید می‌تواند صادرات را دشوار کند.

اما آماده‌سازی برای صادرات به معنای پذیرش فوری سفارش نیست. شرکت‌ها می‌توانند در این دوره بازارهای هدف را اولویت‌بندی کنند، رقبا را بشناسند، صفحات انگلیسی و روسی بسازند، کاتالوگ صادراتی را اصلاح کنند و پاسخ‌های استاندارد برای درخواست‌های تجاری آماده سازند.

این اقدامات زمان‌بر هستند. شرکتی که امروز زیرساخت خود را آماده کند، پس از کاهش تنش‌ها سریع‌تر وارد مذاکره می‌شود؛ درحالی‌که رقبا تازه به فکر ترجمه محتوا، طراحی سایت یا جمع‌آوری اطلاعات بازار خواهند افتاد.

یک مسیر عملی برای مشتری‌یابی صادراتی

مسیر مناسب از انتخاب بازار هدف آغاز می‌شود. هر محصول ایرانی برای تمام کشورها مناسب نیست. ابتدا باید مشخص شود در کدام بازار، تقاضا، دسترسی لجستیکی، توان پرداخت و امکان رقابت وجود دارد.

سپس باید عبارت‌ها و پرسش‌هایی که خریداران آن بازار جست‌وجو می‌کنند شناسایی شوند و برای هر محصول، صفحاتی شامل مشخصات، کاربرد، قیمت یا روش دریافت قیمت، ظرفیت تأمین و شرایط صادرات تهیه شود.

پس از ایجاد این زیرساخت، می‌توان از سئو، لینکدین، ایمیل هدفمند، رسانه‌های تخصصی و تبلیغات آنلاین استفاده کرد. ارسال پیام انبوه و غیرشخصی معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد؛ تعداد کمتر مخاطب همراه با تحقیق دقیق و پیشنهاد متناسب، ارزش بیشتری ایجاد می‌کند.

در مرحله نهایی نیز باید فرایند پیگیری مشخص باشد. بسیاری از فرصت‌های صادراتی به دلیل پاسخ دیرهنگام، اطلاعات ناقص یا پیگیری ضعیف از دست می‌روند.

آینده متعلق به صادرکنندگان آماده است

مشتری‌یابی صادراتی در سال ۱۴۰۵ به سمت ترکیبی از محتوای تخصصی، حضور چندزبانه، جست‌وجوی آنلاین، هوش مصنوعی و ارتباط مستقیم هدفمند حرکت می‌کند. روش‌های سنتی همچنان مؤثر هستند، اما دیگر به‌تنهایی کافی نیستند.

در شرایط کنونی، مهم‌ترین تصمیم برای بسیاری از شرکت‌های ایرانی شاید فروش فوری نباشد؛ بلکه ساختن زیرساختی باشد که پس از بازگشت ثبات و امنیت، حرکت سریع‌تر را ممکن کند. کسب‌وکاری که از امروز بازار هدف، محتوا و فرایند پاسخ‌گویی خود را آماده کرده باشد، در روزهای امن آینده آماده ورود به مذاکره و تبدیل فرصت‌ها به قرارداد خواهد بود.