احیای قنات هزار ساله روستای دستجرده طارم در استان زنجان + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a\u062c\u0631\u062f\u0647 \u0637\u0627\u0631\u0645 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f \u06cc\u06a9 \u0642\u0646\u0627\u062a \u0647\u0632\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644\u0647\u060c \u06a9\u0647 \u06cc\u0627\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0627\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062c\u062f\u0627\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0633\u0648\u0628 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u062d\u06cc\u0627 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n