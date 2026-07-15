باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

احیای قنات هزار ساله روستای دستجرده طارم در استان زنجان + فیلم

قنات هزار ساله روستای دستجرده طارم در استان زنجان بعد از سال‌ها کم آبی و خشکی با تلاش اهالی و به لطف نزولات آسمانی دوباره جان گرفت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - اهالی روستای دستجرده طارم با همت خود یک قنات هزارساله، که یادگار ارزشمند نیاکان و اجدادشان محسوب می‌شود را احیا و بازسازی کردند.

 

مطالب مرتبط
احیای قنات هزار ساله روستای دستجرده طارم در استان زنجان + فیلم
young journalists club

به گوش رسیدن صدای آبادانی با احیای قنوات در روستاها + فیلم

احیای قنات هزار ساله روستای دستجرده طارم در استان زنجان + فیلم
young journalists club

قصرقند نگین سرسبز مکران + فیلم

احیای قنات هزار ساله روستای دستجرده طارم در استان زنجان + فیلم
young journalists club

قنات‌ها نسخه سنتی مدیریت آب‌های زیرزمینی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم
۹۳۱

اعتراف کم‌سابقه افسر ارشد سابق سیا؛ ما نمی‌توانیم ایران را شکست دهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند! + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم
۸۷۵

روش ساده برای شناسایی روغن زیتون اصل از تقلبی + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم
۷۵۰
نماینده کنگره آمریکا مطرح کرد:

عاقبت جنگ یک تریلیون دلاری، شکست اهداف آمریکا و پایان حضور واشنگتن در منطقه + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم
۶۹۱

ادعای عدم حمله آمریکا به مناطق غیرنظامی، «دروغی بزرگ» است + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم
۵۰۷

باتلاق نظامی آمریکا در ایران + فیلم

۲۶ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha