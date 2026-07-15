باشگاه خبرنگاران جوان- رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد رنکینگ اتحادیه جهانی جام امره پولیاک و یانوش وارگا بعنوان چهارمین و آخرین مرحله از رنکینگ بین المللی، روز‌های ۲۴ و ۲۵ تیرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

قرعه کشی این مسابقات عصر امروز برگزار شد که نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، عباس ابراهیم زاده در دور نخست به مصاف مگرله از آلمان می‌رود و در صورت گذر از این حریف، در دور دوم با داستانبک از قزاقستان پیکار می‌کند. علی خرمدل دیگر نماینده کشورمان که در پایین جدول مسابقات قرار دارد، در دور اول با کولار از قزاقستان مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور بعد به مصاف ماگومدخانوف از بلاروس می‌رود.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۵ نماینده دارد، ابراهیم الهی در دور اول با آبیمانیو از هند مبارزه می‌کند و در صورت غلبه بر این حریف در دور دوم به مصاف لاوت از آمریکا می‌رود.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۲۱ شرکت کننده دارد، علی سوادکوهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با سامخارادزه از گرجستان مبارزه می‌کند.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

چهارشنبه ۲۴ تیرماه:

ساعت ۱۲ لغایت ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹:۳۰ لغایت ۲۲: رده بندی و فینال اوزان فوق

پنجشنبه ۲۵ تیرماه:

ساعت ۱۲ لغایت ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۹، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹:۳۰ لغایت ۲۲: رده بندی و فینال اوزان فوق