باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احد وظیفه، مدیرکل مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در برنامه روی خط خبر، با اشاره به تداوم موج گرما در کشور گفت: به طور معمول، گرم‌ترین بازه زمانی سال در ایران از حدود ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا ۲۰ مرداد ادامه دارد، اما آثار گرما تا روزهای پایانی مرداد نیز کم‌وبیش محسوس است.

وی افزود: در برخی سال‌ها به دلیل بروز نابهنجاری‌های اقلیمی، تداوم گرما حتی تا شهریورماه نیز مشاهده می‌شود، اما به طور کلی انتظار می‌رود از پس از ۲۰ مردادماه، شدت گرما به تدریج کاهش یابد و به اصطلاح کمر گرما شکسته شود.

وظیفه با اشاره به وضعیت بارش‌های سال جاری اظهار داشت: بارندگی‌های مناسب بهار ۱۴۰۵ در بسیاری از استان‌های کشور، نسبت به سال‌های گذشته شرایط بهتری را رقم زد و همین موضوع موجب شد افزایش دما و آغاز موج‌های گرمایی نسبت به سال قبل با تأخیر همراه باشد.

مدیرکل مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: «آب مهم‌ترین عامل برای سازگاری با گرماست و بارش‌های بهاری امسال تا حدی به مدیریت شرایط کمک کرده است. با این حال، در استان‌های تهران، قزوین، قم، مرکزی و سمنان همچنان با کمبود بارش مواجه هستیم.

وی ادامه داد: «سال گذشته میزان بارش در تهران حدود ۵۰ درصد کمتر از حد نرمال بود و این رقم امسال به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. اگرچه شرایط نسبت به سال گذشته اندکی بهبود پیدا کرده، اما کمبودهای انباشته سال‌های گذشته همچنان پابرجاست و نمی‌توان گفت مشکل به طور کامل برطرف شده است.»

وظیفه همچنین با مقایسه شرایط دمایی سال‌های اخیر گفت: «اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ گرم‌ترین اردیبهشت ثبت‌شده در تاریخ ایران بود، اما در سال ۱۴۰۵ به ویژه در فروردین‌ماه، دما در محدوده نرمال و مطابق با میانگین بلندمدت قرار داشت و حتی در برخی هفته‌ها هوایی خنک‌تر از معمول را تجربه کردیم.»

وی خاطرنشان کرد: «همین شرایط سبب شد ورود به فصل گرم با تأخیر انجام شود؛ به گونه‌ای که استفاده از وسایل سرمایشی از جمله کولرها در تهران دیرتر آغاز شد که این موضوع علاوه بر تأثیر مثبت بر مصرف انرژی، موجب شد شهروندان برای مدت بیشتری از هوای معتدل بهره‌مند شوند.»