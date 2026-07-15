باشگاه خبرنگاران جوان - راحله جباری اظهار کرد: از نخستین دقایق بروز شرایط اضطراری، جلسه مدیریت بحران با حضور معاونان دانشکده، مدیران و مسئولان بیمارستان امام علی(ع) چابهار برگزار شد تا آخرین وضعیت بررسی و هماهنگیهای لازم برای مدیریت شرایط احتمالی انجام شود.
وی افزود: در این نشست، نحوه ارائه خدمات درمانی، آمادگی بخشهای اورژانس، اتاقهای عمل، بخشهای بستری، بانک خون، داروخانه، تجهیزات پزشکی، آمبولانسها و سایر بخشهای پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفت و دستورهای لازم برای افزایش سطح آمادگی صادر شد.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار با اشاره به صدور دستور آمادهباش کامل برای تمامی واحدهای زیرمجموعه بیان کرد: بر اساس این ابلاغ، تمامی کارکنان اعم از کادر درمان، پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس، کارکنان بهداشتی، اداری، پشتیبانی و ستادی تا اطلاع ثانوی موظف به حضور در محل خدمت هستند.
وی ادامه داد: به منظور حفظ آمادگی حداکثری، تمامی مرخصیهای استحقاقی، مأموریتهای اداری و مرخصیهای استعلاجی، به جز موارد خاص که به تأیید کمیسیون پزشکی برسد، تا اطلاع ثانوی لغو شده و رؤسای بیمارستانها، شبکههای بهداشت و سایر واحدهای تابعه موظف به پایش مستمر وضعیت حضور کارکنان و اعلام گزارشهای لحظهای به حوزه ریاست و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی هستند.
جباری با تأکید بر اینکه بیمارستان امام علی(ع) از همان ساعات اولیه در آمادهباش کامل قرار گرفت، گفت: تمامی ظرفیتهای درمانی، اورژانس، بخشهای تخصصی، پشتیبانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات به بیماران و مدیریت هرگونه شرایط احتمالی بسیج شده است.
وی افزود: تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، فرآوردههای خونی، ملزومات مصرفی و تجهیزات حیاتی به صورت مستمر رصد میشود و هماهنگی لازم با سایر دستگاههای امدادی و خدماترسان برای پاسخگویی سریع و مؤثر برقرار است.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی چابهار خاطرنشان کرد: با وجود شرایط موجود، روند ارائه خدمات در بیمارستانها، مراکز درمانی، پایگاههای اورژانس، مراکز جامع سلامت و شبکههای بهداشت شهرستانهای تحت پوشش بدون وقفه ادامه دارد و هیچگونه اختلالی در خدمترسانی به مردم ایجاد نشده است.
وی با دعوت از شهروندان به حفظ آرامش، تأکید کرد: مجموعه سلامت جنوب سیستان و بلوچستان با تمام ظرفیت در کنار مردم است و از شهروندان درخواست میشود اخبار و اطلاعیههای مرتبط با حوزه سلامت را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.
منبع علوم پزشکی چابهار