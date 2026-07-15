باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز به شهروندان توصیه کرد برای اطلاع از زمان خاموشیهای احتمالی، فقط به درگاههای رسمی این شرکت مراجعه کنند.
او در ادامه اظهار داشت: با هدف یکپارچهسازی و تسهیل در اطلاعرسانی به مشترکان، تمامی اطلاعرسانیهای مربوط به خاموشیهای با برنامه و اضطراری، تنها از طریق درگاههای رسمی انجام خواهد شد.
خسروی با اشاره به اطلاعیه اخیر روابط عمومی شرکت در باره اطلاع رسانی از خاموشیهای احتمالی افزود بر اساس این اطلاعیه، مشترکان میتوانند برنامه خاموشیها و اطلاعیههای مرتبط را از طریق مسیرهای زیر دریافت کنند:
• اپلیکیشن «برق من»
• وبسایت رسمی شرکت توزیع نیروی برق شیراز به آدرس https://shirazedc.co.ir
• بازوی (Bot) «برق من» در پیامرسان «بله»
• کد دستوری (USSD) به شماره
ستاره ۵۰۰ ستاره ۰۱۲۱ مربع
خسروی با بیان اینکه امسال تا کنون جدول خاموشی ـبه دلیل دارا نبودن دقت کافی- منتشر نشده است گفت: عمده جداول در شبکههای اجتماعی مربوط به سنوات قبل است و فاقد اعتبار است و حتی در صورت تصمیم به انتشار جدول، حتما انتشار جدول با درج تاریخ از طریق درگاههای رسمی انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تأکید کرد: به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات غیرهمسان و ایجاد سردرگمی، از هرگونه اطلاعرسانی خارج از مسیرهای رسمی اعلامشده، خودداری خواهد شد.
این شرکت همچنین بر لزوم صرفهجویی در مصرف برق تأکید کرد و از مشترکان خواست که با رعایت الگوهای مصرف، به مدیریت بار شبکه کمک کنند. در شرایط کنونی که ناترازی برق در سطح کشور وجود دارد، صرفهجویی در مصرف انرژی میتواند به کاهش خاموشیها و حفظ پایداری شبکه برق کمک کند.
خسروی از تمامی مشترکان درخواست کرد: برای اطلاع از برنامه خاموشیهای احتمالی و دریافت آخرین اطلاعیهها، صرفاً از درگاههای رسمی یادشده استفاده کنند. استعلام برنامه خاموشی نیز از طریق شناسه قبض یا شماره تلفن در درگاههای رسمی امکانپذیر است.
منبع: شرکت توزیع برق شیراز