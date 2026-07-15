روابط عمومی سازمان حج و زیارت، سرشماره‌های رسمی ارسال پیامک به متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان حج و زیارت، سرشماره‌های رسمی ارسال پیامک به متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ را اعلام کرد و از زائران خواست پیامک‌های مرتبط با فرآیند‌های اجرایی حج را صرفاً از این سرشماره‌ها معتبر بدانند.

بر این اساس، سرشماره ۱۰۰۰۷۷۷۸ به ارسال پیامک‌های مربوط به لینک معرفی متقاضیان به پزشکان معتمد و انجام فرآیند معاینات و استطاعت جسمانی اختصاص دارد و متقاضیان در این مرحله، پیامک‌های مربوط به ارزیابی پزشکی را از این سرشماره دریافت خواهند کرد.

همچنین سرشماره ۱۰۰۰۴۱۴۱۵۰۰۵ به پیامک‌های روابط عمومی سازمان حج و زیارت و سرشماره ۱۰۰۰۴۱۴۱۵۰۰۲ به پیامک‌های سامانه انفورماتیک سازمان حج و زیارت اختصاص یافته است.

روابط عمومی سازمان حج و زیارت تأکید کرد متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶، اطلاع‌رسانی‌های پیامکی مرتبط با این فرآیند را تنها از طریق سرشماره‌های اعلام‌شده دنبال کرده و این سرشماره‌ها را به عنوان مراجع رسمی ارسال پیامک‌های سازمان مدنظر داشته باشند.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج تمتع
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام در سامانه سماح؛ شرط بهره‌مندی از خدمات بیمه و درمانی اربعین
اعلام آمادگی بیش از ۲۶ هزار نفر از دارندگان قبوض حج تمتع در سامانه «حج من»
ثبت‌نام بیش از ۶۳۰ هزار زائر اربعین در سامانه سماح/ مهران همچنان نخستین انتخاب زائران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشکیل تیم‌های ویژه پلیس فتا برای برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی
برگزاری نشست مرزبانی سازمان همکاری شانگهای در اسلام‌آباد با حضور فرمانده مرزبانی فراجا
تردد روان در محور‌های شمالی کشور/ بارش باران در فیروزکوه
در مسیر حق، اهل معامله و مماشات نیستیم
آخرین اخبار
تشکیل تیم‌های ویژه پلیس فتا برای برخورد با مدعیان فروش سوالات امتحانات نهایی
برگزاری نشست مرزبانی سازمان همکاری شانگهای در اسلام‌آباد با حضور فرمانده مرزبانی فراجا
در مسیر حق، اهل معامله و مماشات نیستیم
تردد روان در محور‌های شمالی کشور/ بارش باران در فیروزکوه
قوه قضاییه: هیچ زندانی آمریکایی آزاد یا تبادل نشده است
پیگیری قانونی و حقوقی جنایات آمریکا در حمله به اماکن غیرنظامی ایران
اعتیاد تنها با دارو درمان نمی‌شود
واکنش شرکت واحد به برخورد اتوبوس با چند وسیله نقلیه در خیابان ولیعصر (عج)
قاچاقچیان؛ از اجرای «آرامش در شهر» تا کشف ۲۱ کیلو هروئین
اعطای مجوز به هلال‌احمر برای خرید ۲۱ فروند بالگرد امدادی
حرکت ناگهانی اتوبوس در ولیعصر ۶ مصدوم برجا گذاشت