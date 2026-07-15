باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور متخصصان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، قابلیت‌ها و چالش‌های کاربرد فناوری‌های نوین در انجیرستان‌های دیم بررسی شد.

در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی «کاربرد فناوری‌های نوین در مبارزه با آفات باغات انجیر»، نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از تجهیزات نوین سم‌پاشی در دفتر ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان برگزار شد.

در این نشست، مسلم جعفری، رئیس ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان، به همراه محمدرضا منصوری و گودرزی از کارشناسان برجسته مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، معاون فنی و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی، جمعی از بهره‌برداران و متخصصان حوزه انجیر، درباره مزایا، محدودیت‌ها و الزامات به‌کارگیری نسل جدید سم‌پاش‌های معرفی‌شده توسط شرکت «پاژن» به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شرکت‌کنندگان با تکیه بر یافته‌های علمی و تجربیات میدانی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای افزایش کارایی این تجهیزات و رفع موانع اجرایی در باغ‌های دیم انجیر مطرح کردند.

بخش مهمی از مباحث این نشست به بررسی نحوه تطبیق فناوری‌های جدید با شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ویژگی‌های خاص انجیرستان‌های شهرستان استهبان اختصاص یافت.

در پایان، کارشناس فنی شرکت تولیدکننده ضمن استقبال از دیدگاه‌های تخصصی مطرح‌شده، بر ضرورت بومی‌سازی تجهیزات متناسب با شرایط باغات دیم انجیر تأکید کرد و اعلام داشت که پیشنهاد‌های ارائه‌شده در طراحی و تولید نسل‌های آینده این تجهیزات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برگزاری نشست‌های تخصصی در کنار دوره‌های آموزشی، از رویکرد‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برای پیوند دانش، فناوری و تجربه‌های میدانی است؛ رویکردی که زمینه توسعه فناوری‌های متناسب با شرایط بومی و ارتقای بهره‌وری باغ‌های انجیر استان را فراهم می‌کند.

منبع: مرکز تحقیقات کشاورزی فارس