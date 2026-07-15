باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در نشست خبری اصحاب رسانه با تشریح مهمترین برنامههای فضایی کشور در سال ۱۴۰۵ از پیشرفت پروژههای زیرساختی، توسعه ماهوارههای مخابراتی و سنجشی، ساخت نخستین ماهواره راداری بومی و گسترش خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهوارهای خبر داد.
سالاریه با اشاره به برنامههای فضایی کشور اظهار کرد: پروژههای صنعت فضایی در سه محور اصلی شامل توسعه زیرساختها، طراحی و ساخت ماهواره و ماهوارهبر، و توسعه خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهوارهای دنبال میشود.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای فضایی مطابق برنامه ۱۰ ساله فضایی و برنامه هفتم پیشرفت ادامه دارد، افزود: مراکز کنترل ماهواره، پایگاه پرتاب چابهار، آزمایشگاههای تخصصی و مراکز تجمیع و آزمون ماهواره از مهمترین پروژههای در دست اجرا هستند. همچنین شبکهای از ایستگاههای ثابت و سیار کنترل ماهواره در نقاط مختلف کشور در حال تکمیل است تا زمان ارتباط با ماهوارهها، دریافت دادهها و آزمونهای مداری کاهش یابد و بهرهبرداری از ماهوارهها افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به پروژههای ماهوارهای گفت: نخستین ماهواره مخابراتی وزارت ارتباطات، «ناهید ۲»، سال گذشته با موفقیت در مدار قرار گرفت و نتایج این مأموریت مبنای طراحی نسخه ارتقایافته این ماهواره شده است. به گفته وی، نسخه جدید «ناهید ۲» علاوه بر ارتقای قابلیتها، امکان ارائه خدمات بهصورت منظومهای را نیز خواهد داشت و هماکنون در پژوهشگاه فضایی ایران در حال طراحی و ساخت است.
سالاریه از «ناهید ۳» به عنوان دیگر پروژه مهم مخابراتی کشور نام برد و افزود: این ماهواره برای ارائه خدمات در مدار زمینآهنگ (GEO) طراحی شده و هماکنون مراحل طراحی و ساخت زیرسامانههای اصلی آن از جمله سامانه پیشرانش و ترانسپوندرها در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به روند اجرای منظومه ماهوارهای شهید سلیمانی اظهار کرد: فاز نخست این منظومه شامل ۲۴ ماهواره، شامل ۱۸ ماهواره عملیاتی و ۶ ماهواره ذخیره است. بخش عمده طراحی و ساخت زیرسامانهها انجام شده و برنامه سازمان فضایی در سال ۱۴۰۵ رونمایی از نمونههای بعدی و انجام نخستین پرتاب گروهی سه ماهواره با یک پرتابگر است.
رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه تزریق همزمان چند ماهواره یکی از اهداف مهم برنامه فضایی کشور است، تصریح کرد: در صورت آماده شدن پرتابگر، نخستین پرتاب سهگانه منظومه شهید سلیمانی در تقویم برنامههای سال جاری قرار دارد.
وی درباره ماهوارههای سنجشی نیز گفت: ماهواره «پارس ۲» که از دقت تصویربرداری بهتر از سه متر برخوردار است، مراحل نهایی آزمون را پشت سر گذاشته و آماده پرتاب است. همچنین طراحی ماهواره «پارس ۳» با قدرت تفکیک یک متر آغاز شده و مراحل ساخت نمونههای اولیه آن در حال انجام است.
سالاریه از رونمایی قریبالوقوع نخستین ماهواره راداری بومی ایران با نام «راد ۱» خبر داد و افزود: این پروژه به دلیل برخی ملاحظات فنی با اندکی تأخیر مواجه شد، اما بهزودی رونمایی خواهد شد. همچنین طراحی و ساخت «راد ۲» با دقت تصویربرداری بالاتر نیز در دستور کار پژوهشگاه فضایی ایران قرار دارد.
وی با اشاره به همکاری سازمان فضایی با بخش خصوصی اظهار کرد: پس از پرتاب ماهوارههای «کوثر» و «پایا»، توسعه نسلهای جدید ماهوارههای سنجشی سبک با دقت بالاتر توسط شرکتهای خصوصی ادامه دارد و حمایت از بخش خصوصی یکی از رویکردهای اصلی وزارت ارتباطات در توسعه صنعت فضایی است.
رئیس سازمان فضایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود توسعه خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهوارهای را سومین محور اصلی برنامههای فضایی کشور دانست و گفت: هدف نهایی صنعت فضایی صرفاً ساخت و پرتاب ماهواره نیست، بلکه ایجاد ارزش افزوده از طریق تحلیل دادههای فضایی و اتصال آن به اقتصاد دیجیتال است.
وی تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در پردازش تصاویر ماهوارهای، امکان ارائه خدمات پیشرفتهای همچون پایش منابع آب، مدیریت کشاورزی، بهروزرسانی نقشهها، مدیریت بحران، پایش محیط زیست و شناسایی تغییرات سرزمینی را فراهم میکند و ارزش اقتصادی دادههای فضایی را چندین برابر افزایش خواهد داد.