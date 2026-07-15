باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس جمهور و رئیس شورای دریایی روسیه، تایید کرد که نیروهای هستهای دریایی استراتژیک روسیه در حالت آمادهباش کامل رزمی قرار دارند.
پاتروشف در مصاحبهای با خبرگزاری نووستی گفت که نیروی دریایی روسیه نه تنها در نزدیکی مرزهای خود، بلکه در مناطق مختلف اقیانوسهای جهان از منافع ملی روسیه محافظت میکند.
او توضیح داد که تمام تهدیدات از سوی دشمنان بالقوه در برنامههای توسعه نیروی دریایی روسیه، به ویژه در استراتژی توسعه نیروی دریایی روسیه تا سال ۲۰۵۰، در نظر گرفته شده است.
این مقام روس پیش از این اعلام کرده بود که ایجاد اتحاد دریایی بین کشورهای شمال اروپا و اوکراین باید در میان تهدیدات نظامی پیش روی روسیه در نظر گرفته شود.
او افزود که از جمله تهدیدهای دیگر، فعالیت اتحاد آکوس است که شامل آمریکا، انگلیس و استرالیا میشود و هدف آن ارتقای قابلیتهای نیروی دریایی استرالیا به منظور نظارت بر ترافیک دریایی در اقیانوس آرام و هند است.
پاتروشف خاطرنشان کرد که جهان به مرحله جدیدی از مسابقه تسلیحات دریایی نزدیک میشود و قدرت دریایی به ستون اصلی در بازسازی جهان تبدیل خواهد شد.
منبع: آر تی