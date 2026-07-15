باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالحسن صفدری اظهار کرد: در پی حمله شب گذشته دشمن به مناطقی از ایرانشهر، تعدادی از هموطنان مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند، اما با توجه به ذخایر موجود، هیچگونه کمبودی در تأمین خون مورد نیاز مجروحان وجود نداشت.
وی افزود: با وجود کفایت ذخایر خونی، یکی از فعالان رسانهای بدون اطلاع از وضعیت موجود، فراخوانی برای اهدای خون در فضای مجازی منتشر کرد که در پی آن، شمار زیادی از شهروندان با احساس مسئولیت برای اهدای خون به مرکز انتقال خون ایرانشهر مراجعه کردند.
مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان با قدردانی از روحیه ایثار و همراهی مردم گفت: کارکنان انتقال خون تا ساعت ۴ و ۳۰ بامداد در مرکز انتقال خون ایرانشهر حضور داشتند و از تمامی مراجعهکنندگان پذیرش به عمل آوردند. در مجموع ۷۳ نفر پذیرش شدند که از این تعداد، ۴۵ نفر شرایط لازم را برای اهدای خون داشتند و خون خود را اهدا کردند.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت ذخایر خون باید بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی انجام شود، بیان کرد: از خبرنگاران، فعالان رسانهای و کاربران فضای مجازی درخواست میشود پیش از انتشار هرگونه فراخوان اهدای خون، هماهنگی لازم را با روابط عمومی سازمان انتقال خون انجام دهند تا اطلاعرسانی دقیق و متناسب با شرایط صورت گیرد.
صفدری ادامه داد: شهروندان نیز اخبار و فراخوانهای مربوط به اهدای خون را تنها از طریق مراجع رسمی سازمان انتقال خون دنبال کنند، زیرا اعلام نیاز به خون بر اساس شرایط بیماران، مراکز درمانی و میزان ذخایر موجود انجام میشود و انتشار فراخوانهای غیررسمی میتواند موجب ایجاد مراجعات غیرضروری شود.
وی خاطرنشان کرد: اهدای خون باید به گونهای مدیریت شود که امکان پاسخگویی به نیازهای روزهای آینده نیز وجود داشته باشد، زیرا مردان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار ماه یکبار امکان اهدای خون دارند و مراجعه در زمانی که نیاز فوری وجود ندارد، بخشی از ظرفیت اهداکنندگان را برای ماههای بعد کاهش میدهد.
مدیرکل انتقال خون سیستان و بلوچستان درباره ماندگاری فرآوردههای خونی نیز گفت: هر فرآورده عمر نگهداری متفاوتی دارد؛ پلاکت تنها بین پنج تا هفت روز قابلیت نگهداری دارد و گلبولهای قرمز نیز برای مدت مشخصی قابل استفاده هستند، از این رو برنامهریزی برای تأمین و مصرف خون باید بر اساس نیاز واقعی مراکز درمانی انجام شود.
وی تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود در شرایط خاص، تنها اطلاعیهها و فراخوانهای رسمی سازمان انتقال خون را ملاک عمل قرار دهند تا امکان مدیریت مطلوب ذخایر خونی و تأمین نیاز بیماران فراهم باشد.
منبع انتقال خون استان