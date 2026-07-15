باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون وزنهبرداری که در سالن جلسات این وزارتخانه در حال برگزاری است، گفت: اردوهای تیمهای ملی در مسیر آمادهسازی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا به هیچ وجه تعطیل نخواهند شد.
وی با بیان اینکه برنامههای آمادهسازی با قدرت ادامه مییابد، افزود: حتی در شرایط خاص نیز اصل بر تداوم اردوهاست و در صورت نیاز، با اتخاذ تدابیر لازم و با اولویت قرار دادن سلامت ورزشکاران، اردوها در شهرهای امنتر و مناطق دور از آسیب برگزار خواهند شد.
اسبقیان تصریح کرد که این رویکرد با تأکید وزیر ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفته و حفظ روند آمادهسازی تیمهای ملی برای حضور در رویدادهای پیش رو از اولویتهای وزارتخانه است.