اسبقیان در مجمع وزنه‌برداری تأکید کرد: هیچ اردوئی برای آماده‌سازی تیم‌های ملی تعطیل نخواهد شد و تمرکز بر تداوم برنامه‌ها در شرایط امن است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون وزنه‌برداری که در سالن جلسات این وزارتخانه در حال برگزاری است، گفت: اردو‌های تیم‌های ملی در مسیر آماده‌سازی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا به هیچ وجه تعطیل نخواهند شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های آماده‌سازی با قدرت ادامه می‌یابد، افزود: حتی در شرایط خاص نیز اصل بر تداوم اردوهاست و در صورت نیاز، با اتخاذ تدابیر لازم و با اولویت قرار دادن سلامت ورزشکاران، اردو‌ها در شهر‌های امن‌تر و مناطق دور از آسیب برگزار خواهند شد.

اسبقیان تصریح کرد که این رویکرد با تأکید وزیر ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفته و حفظ روند آماده‌سازی تیم‌های ملی برای حضور در رویداد‌های پیش رو از اولویت‌های وزارتخانه است.

برچسب ها: اسبقیان ، وزارت ورزش
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