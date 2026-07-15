باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا حدادی، رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: در پی ارجاع پرونده مفقودی یک نوجوان ۱۴ ساله به پلیس آگاهی و با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردند.

او با بیان اینکه طبق اظهارات، این نوجوان از ۴ روز پیش از منزل خارج شده بود، به موضوع تأخیر در اطلاع‌رسانی اشاره کرد و افزود: متأسفانه خانواده این نوجوان با تأخیر زیاد موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند که این اقدام، روند پیگیری‌ها را با چالش مواجه کرد.

رئیس پلیس آگاهی گیلان تصریح کرد: با این وجود، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده با اقدامات فنی موفق شدند محل حضور این نوجوان که در منزل یکی از دوستانش بود را شناسایی کنند.

سرهنگ حدادی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع موضوعات انتظامی به پلیس، از شهروندان خواست در صورت وقوع چنین حوادثی، به علت اهمیت زمان و پیگیری سرنخ‌ها بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند و تعللی نداشته باشند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان