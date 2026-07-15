باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مبارکی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سالجاری، ۵۲۳ هزار و ۷۶۰ تن کالا توسط ۲۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه کامیون از طریق پایانه مرزی میرجاوه جابه‌جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با تشریح جزئیات این آمار افزود: از مجموع کالاهای جابجاشده، ۱۴۶ هزار و ۶۰۶ تن مربوط به صادرات، ۶۹ هزار و ۱۸۳ تن واردات و ۳۰۷ هزار و ۹۷۱ تن نیز به ترانزیت کالا اختصاص داشته است که بیانگر نقش راهبردی این پایانه در توسعه تجارت و حمل‌ونقل بین‌المللی کشور است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان عمده کالاهای جابجا شده را در این مدت را گاز ، آهن،گوگرد و محصولات کشاورزی اعلام و تصریح کرد: به‌طور متوسط روزانه بیش از ۳۰۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی میرجاوه تردد می‌کنند که نشان‌دهنده پویایی این گذرگاه مرزی و افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است.

مبارکی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرآیندهای حمل‌ونقل و ارتقای خدمات به رانندگان در راستای تسریع در تبادل کالا و روان‌سازی تردد ناوگان به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات و برنامه‌ریزی برای ارتقای عملکرد پایانه‌های مرزی است.

منبع حمل و نقل جاده‌ای استان