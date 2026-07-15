به دنبال شهادت ۷ نفر از کارکنان پایور و وظیفه بمپور توسط آمریکا، نیروی زمینی ارتش اعلام کرد: در زمان مقتضی پاسخ قاطعی به این جنایت داده خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد.

بنا بر این گزارش، دشمن متجاوز در اوج خباثت، آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را مورد حمله قرار داد.

با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشک‌ها که با قصد گرفتن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذ شده، از افزایش تلفات جلوگیری به عمل آمد.

در جریان این حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمده و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند.

روابط عمومی نیروی زمینی ارتش ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه دشمن به آسایشگاه‌های کارکنان پایور و وظیفه، شهادت آن رزمندگان غیور را به خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آنان و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت و با تاکید بر استمرار امنیت پایدار در مرز‌های ایران اسلامی، تصریح کرد: انتقام خون پاک شهدای این جنایت، قطعی و قریب‌الوقوع است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با یاری خدا و همراهی سایر نیرو‌های مسلح، پاسخی قاطع، به این اقدام متجاوزانه دشمن آمریکایی خواهد داد.

منبع: روابط عمومی نیروی زمینی ارتش

برچسب ها: نیروی زمینی ارتش ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۴ تير ۱۴۰۵
ایران اگر یک ذره به جان مردمش اهمیت می داد بمب اتم درست می کرد

اگر بمب اتم دزست نکنیم هر روز ایران باید کشته تقدیم کند
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
بخدا قسم تا چند روز دیگه یا یک ماه دیگه که ذخایر موشک آمریکا تموم میشه باز دولتی ها میان وسط برای توافق . چرا حمله زمینی علیه پایگاه کویت و بحرین نمی کنیم .
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خدایا تو شاهد باش و نصرت یاری عطا کن که هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتند.
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
لطفا اگر امکان دارد پدافندی از چین خریداری شود تا جنگنده‌های دشمن را قبل از تجاوز ساقط کنید که بهترین پاسخ بازدارنده است.
۱
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۴:۰۸ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خدا رحمتشون کنه
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
تو ناواشون بمب اتم گذاشتن که نشه زد وگرنه اگه میزدیم ۵۰۰۰تا نیرو آمریکا له درک واصل میشه و زدنش آب خلیج رو آلوده میکنه
۵
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اصلا ملاحظه نکنید اینهارا تا می توانید بزنید اینها از مرگ می ترسند همه شان را به درک واصل کنید. تا به غلط کردن بیفتند و از منطقه گم شوندیاعلی
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
زمان مقتصی کی هست دقیقا
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۴ تير ۱۴۰۵
کاری جزتسلیت ازمن برنمیادصبح که خبراشنیدم خیلی ناراحت شدم انشاالله بهترین جای بهشت نصیبتان باشه شماهایی که برای حفظ جان مردم وخاک ایران شهید شدین خداتقاص خون شما وشهدای دنارابگیره بامرگ تراپ ونتانیاهو ونابودی اسرائیل وامریکا
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۴ تير ۱۴۰۵
آقا بزنید. آقا رحم نکنید. آقا تقاص این خون ها را بگیرید. به خدا دل آدم آتیش می گیره
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
انتقام دنا فراموش نشود
۳
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
وطن و کشور عزیزمان ایران را مدیون خون شما سرافرازان و همه عزیزانی که در راه حفاظت از میهنمان زحمت میکشند هستیم شما شجاع ترین نیروها و دلاور ترین و با صلابت ترین نیروهای جهان هستید به همه شما افتخار میکنیم
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۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
لعنت به آمریکا لعنت به اسرائیل
۴
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۴ تير ۱۴۰۵
خون تک تک شهدا باید گرفته بشه

نظامیا امریکایی باید بدرک واصل بشن

قصاص یعنی این
۷
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۲۴ تير ۱۴۰۵
اینهایی که منفی دادند بی شرف هستند . تف به صورت نا پاکتان.
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