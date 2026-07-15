رئیس دپارتمان نورو اورولوژی مرکز تحقیقات جراحی مغز بیمارستان شهدای تجریش گفت: سرطان مثانه به دلیل استعمال دخانیات و قلیان در افراد شیوع پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهری مهراد فوق تخصص نورو اورولوژی و رئیس دپارتمان نورو اورولوژی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی بیمارستان شهدای تجریش در همایش هفته ملی سلامت مردان گفت: سرطان پروستات در مردان دومین علت مرگ و میر از انواع سرطان‌ها محسوب می‌شود.

به گفته وی، سرطان مثانه به دلیل استعمال دخانیات و قلیان در افراد شیوع پیدا می‌کند؛ سیگارهای الکترونیکی سبب بروز سرطان مثانه خواهد شد.

مهری مهراد بیان کرد: به طور معمول شیوع سرطان پروستات در بین مردان بعد از ۵۰ سالگی است و متخصصان معتقدند که تست PSA را بعد از ۵۰ سالگی بدهند. افرادی که سابقه بیماری سرطان پروستات داشته باید هر ۶ ماه تست PSA بدهند.

وی اضافه کرد: در سرطان مثانه ادرار خونی و بدون سوزش و درد وجود دارد.

مهری مهراد تاکید کرد: هنگامی که تکامل نخاع و ستون فقرات در دوران جنینی دچار اختلال می شود بیماری میلومننگوسل شکل می‌گیرد. وی اضافه کرد: درصد بسیاری از این نوزادان مشکل عدم خالی شدن کامل ادرار دارند و به خاطر عدم تخلیه، ادرار به کلیه‌ها برگشت داده شده و نوزاد مد نظر دیالیزی خواهد شد.

مهری مهرداد افزود: از سال ۲۰۲۰ کمپین ویزیت رایگان بیماران میلومننگوسل تشکیل شده است. اگر نوزاد در هنگام ادرار دچار درد شده باید به متخصص ارجاع داده شود تا مشکلات مثانه و برگشت ادرار به کلیه و در نهایت مسائل دیالیز بروز ندهد. 

وی ادامه داد: فرد دیابتی حس پرشدگی مثانه برای تخلیه ادرار را نخواهد داشت و به دلیل عارضه دیابت اختلال ادرار کردن همراه با اختلالات عصبی است.

مهری مهرداد تاکید کرد: در حال حاضر اورولوژی اهمیت زیادی در زمینه دیابت پیدا کرده است‌. در بیماران دیابتی حس اندام ها از بین می رود و در صورت ضرب دیدگی و ایجاد زخم ، دیر تر از افراد عادی زخم شان التیام پیدا می‌کند.

وی افزود: یکی از وظایف همکاران ارتفای آگاهی مردم در حوزه سلامت است.

برچسب ها: سرطان پروستات ، سلامت مردان
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