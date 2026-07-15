نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه فدراسیون و هیأت‌های استانی، حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک از این رشته را مؤثر در نتایج ناگویا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان-  حسین رضازاده، نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون از اعضای مجمع، کارکنان فدراسیون و هیأت‌های استانی به دلیل تلاش‌های صورت‌گرفته در مسیر توسعه و پیشبرد برنامه‌های وزنه‌برداری قدردانی کرد.

وی با اشاره به حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، این همراهی را در اجرای برنامه‌های فدراسیون و آماده‌سازی تیم‌های ملی مؤثر توصیف کرد.

رضازاده همچنین از حمایت‌های وزیر ورزش و جوانان تقدیر و ابراز امیدواری کرد تیم ملی وزنه‌برداری در کنار سایر رشته‌های ورزشی، در بازی‌های آسیایی ناگویا عملکردی موفق داشته باشد و نتایج شایسته‌ای برای ورزش ایران رقم بزند.

برچسب ها: حسین رضا زاده ، فدراسیون وزنه برداری
خبرهای مرتبط
اهدای مدال‌های قهرمانی سه وزنه‌بردار تیم ملی به حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
شاهکار یوسفی در فوق‌سنگین آسیا با شکستن رکورد دنیا/ یک طلا و یک نقره و یک برنز
پس از حضور کنسرسیوم بانکی در مالکیت پرسپولیس؛
 آغاز طرح مشعل با همکاری کمیته ملی المپیک و با مشارکت نظام بانکی
ارزیابی ملی‌پوشان وزنه‌برداری دختران در آستانه رکوردگیری چالوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
آخرین اخبار
اولین مدال ایران در شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا/ کسب طلا در ۱۰۰ متر پروانه
تیم ملی والیبال نشسته ایران برای نهمین بار قهرمان جهان شد
توقف تیم ملی ایران مقابل امارات با چاشنی ناداوری
جودو قهرمانی جوانان آسیا؛ نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند
داوران رده‌بندی و فینال جام جهانی مشخص شدند
طلسم طلای جودوی دختران ایران در آسیا شکست؛ مهسا شکیبایی تاریخ‌ساز شد
۱۴ بازیکن تیم ملی برای دیدار با اسلوونی به خط شدند
تاریخ‌سازی دیویس‌کاپ ایران با صعود مستقیم به پلی‌آف ۲ جهانی
شناخت بیشتر کادر فنی باعث قهرمانی در بخش میکس جام جهانی شد
اعضای تیم ملی فوتبال فراخور منافع شخصی‌شان حرف می‌زنند/ کادر فنی شهامت عذرخواهی و استعفا هم ندارد
صنعت‌نفت حریف مس رفسنجان در پلی‌آف لیگ برتر شد
پیاتزا: می‌توانستیم سه بر صفر برنده شویم
پورعلی هم پرسپولیسی شد
برد مهم ایران مقابل آلمان و فراز از منطقه خطر