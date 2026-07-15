باشگاه خبرنگاران جوان- حسین رضازاده، نایب رئیس فدراسیون وزنهبرداری، در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون از اعضای مجمع، کارکنان فدراسیون و هیأتهای استانی به دلیل تلاشهای صورتگرفته در مسیر توسعه و پیشبرد برنامههای وزنهبرداری قدردانی کرد.
وی با اشاره به حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، این همراهی را در اجرای برنامههای فدراسیون و آمادهسازی تیمهای ملی مؤثر توصیف کرد.
رضازاده همچنین از حمایتهای وزیر ورزش و جوانان تقدیر و ابراز امیدواری کرد تیم ملی وزنهبرداری در کنار سایر رشتههای ورزشی، در بازیهای آسیایی ناگویا عملکردی موفق داشته باشد و نتایج شایستهای برای ورزش ایران رقم بزند.